أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن الجاف في دقائق نتيجة عجيبة من أول استخدام

كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن الجاف سر جمال أي فتاة في نعومة وانسياب خصلات الشعر، وأصبح الشعر الناعم حلم كل فتاة تعاني من الشعر الخشن والمجعد، وأصبح يوجد الكثير من المنتجات الكيميائية التي تعمل على فرد الشعر منها البروتين والفيلر والكيراتين والتمليس الكيميائي، ولكن هذه الطرق مكلفة للغاية، كما أنها تسبب فيما بعد مشاكل متعددة للشعر، ولكن أصبح اليوم بإمكانك القيام بإعداد كيراتين طبيعي في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة مائة بالمائة.

بعيداً عن المنتجات الكيميائية الضارة إليكم طريقة سهلة لعمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر أمن تماماً:

في البداية نقوم بعمل حمام مائي لملعقتين من زبدة الشيا حتى أن تذوب ويضاف لها ملعقتين من الفازلين الحبشي وأيضاً ملعقتين من كريم الكاكار وتترك حتى تمام الذوبان، وتقلب المكونات معاً ويضاف لها فنجان من زيت جوز الهند، ويرفع المزيج من على النار، ويضاف له زيت الأرجان بعد أن يبرد المزيج، ومن ثم يوضع المزيج بعبوات من البلاستيك وتدهن على الشعر بعد غسيله وتمتعي بشعر ناعم كالحرير وهذه الوصفة آمنة على الأطفال والحوامل والمرضعات.

نأخذ ملعقتين من السمن أو تبديله بمكعب من الزبدة، ويخلط مع بيضة وثمرة من الموز المهروس وتقلب كافة المكونات معاً بشكل جيد، ومن ثم تقوم بتقسيم الشعر أربع أقسام، ويوضع المزيج على فروة الرأس والأطراف وتغطي بقبعة الاستحمام وتترك لمدة ساعتين ومن ثم نقوم بغسل الشعر وسوف تلاحظ الفرق بنفسك على الفور.