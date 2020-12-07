أقوي كريم طبي لتبييض الجسم والبشرة 5 درجات في 3 أيام فقط بأقل تكلفة

كريم طبي لتبييض الجسم والبشرة نجد فئة كبيرة منا تهتم على ترطيب بشرتها واستخدام أنواع متعددة من الكريمات على مدار اليوم منها بهدف التفتيح والآخر للتقشير والثاني للترطيب وأيضاً واقي من الشمس، وكل هذه الكريمات تحتاج للكثير من المال وأيضاً لا يستطيع الكثير من شرائها، كما أنها على المدى البعيد يكون لها أضرار جسيمة على البشرة، وعلى الرغم من أن يوجد الكثير من الكريمات الطبيعية مفعولها نفس مفعول الكريمات الطبية وأفضل، وهذا ما نطرحه عليكم اليوم.

حرصنا اليوم أن نوفر لكم طريقة طبيعية لعمل كريم مثل أفضل الكريمات الطبية العالمية:

من أفضل الوصفات وصفتنا اليوم كريم النعناع للتبييض حيث أنه يساعد على فتح مسام البشرة وتنظيفها بعمق، والتخلص من اسمرار البشرة والبقع الداكنة الموجودة بها من خلال أخذ كمية من أوراق النعناع، والقليل من الماء، ونقوم بطحن النعناع حتى نحصل على خليط سميك، ويضاف له القليل من الماء، ونقوم بتنظيف البشرة بالغسول وتجفف بشكل جيد، ويطبق المزيج على الوجه والرقبة بأطراف الأصابع، وتترك لمدة ثلث ساعة حتى تجف، من ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد ونقوم بذلك مرتين من كل أسبوع.

نأخذ كمية من الأرز ويطحن حتى يصبح ناعم، ومن ثم يخلط مع ملعقة من الحليب لنحصل على عجينة ناعمة ذات قوام كريمي، ويطبق الخليط على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة، ومن ثم يغسل بالماء العادي ومن ثم الماء الفاتر، ويكرر الكريم 3 مرات بالأسبوع.