طرق طبيعية لعلاج الشعر الأبيض المبكر بدون صبغات وتكثيفه وفرده ليصبح كالحرير

ظهور الشعر الأبيض المبكر في سن صغيرة مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص سواء كانوا رجالاً أو إناث، ويحدث ذلك عندما يتراكم بيروكسيد الهيدروجين مما يجعل خلايا الميلانين غير قادرة على إنتاج الصبغات مما يجعل الشعر أبيض، لذا من خلال مقالنا هذا سنوضح أهم وأبرز الطرق للقضاء على الشعر الأبيض والتخلص من الشيب نهائياً.

العنب الهندي وزهر الكركديه

يُغذي هذا الخليط بصيلات الشعر مما يجعله يحافظ على الفروة أيضاً، فهذا المزيج يمنع الشيب المبكر لذا يلزم إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

أربع ملاعق من أوراق الكركديه الأسواني.

ملعقتان من بودرة الأملا، ومتوفرة عند محلات العطارة.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير:

في إناء عميق نضع الكركديه المطحون ناعماً وبودرة الأملا، ثم نضيف الماء تدريجياً للحصول على قوام يشبه قوام الكيك أو البشاميل.

نضع الخليط السابق على الشعر ويترك لمدة لا تقل عن ساعة.

يُغسل الشعر برفق شديد بالماء فقط.

نقوم بوضع البلسم على أطراف الشعر وتكرر هذه الخطوات مرتين كل أسبوع.

زيت جوز الهند وعصير الليمون لعلاج الشعر الأبيض المبكر

يحارب هذا المزيج الكثير من الالتهابات التي يمكن أن تواجه فروة الرأس، حيث يحد من ظهور الشعر الأبيض المبكر ويمكن تحضير هذا الخليط عن طريق إتباع الخطوات التالية، نقوم بمزج ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون، وخمس ملاعق من زيت الزيتون، وتقليبهم جيداً، ثم نضع المزيج السابق على فروة الرأس وندلكها جيداً وبرفق، ثم يترك على الشعر لمدة ساعتين، ويُغسل الشعر بالماء والشامبو، وتكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعياً.