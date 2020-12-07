طريقة عمل كولاجين طبيعي للوجه لبشرة صافية ونضرة بدون أي مكياج لوجه كالبدر

طريقة عمل كولاجين طبيعي للوجه بدون الحاجة إلي استخدام أي مستحضرات باهظة الثمن أمر يهم كل سيدة، إذ يعد الكولاجين من البروتينات الهامة جدًا للبشرة ولأعضاء الجسم بالكامل كما أنه من أكثر البروتينات التي توجد بالجسم ولكن إهمالنا المستمر لصحتنا وبعاداتنا الغذائية الخاطئة تجعلنا نفقد الكثير منه ونضطر للجوء إلى المستحضرات التي تحتوي على نسبة كبيرة منه مما ينتج عنه إرهاقا ماديًا كبيرًا علينا.

كولاجين طبيعي

لا داعي للقلق فالمستحضرات ليست هي السبيل الوحيد الذي يوفر لنا الكولاجين، بل يمكننا عمل كولاجين طبيعي للوجه في المنزل ببعض المكونات البسيطة التي توجد بكل منزل، لذلك حرصنا في هذا المقال على أن نعرض لكِ طريقة عمله في المنزل وبمكونات متوفرة لديكِ.

طريقة عمل كولاجين طبيعي للوجه

يمكننا عمل الكولاجين الطبيعي من خلال مكونات بسيطة ولكن يجب أن تحتوي على كمية كبيرة جدًا من فيتامين سي والتي تعد هي مصدر إنتاج الكولاجين بالجسم لأنها تعمل على إنتاج حمض الهيالورونك الذي يزيد من إنتاج هذا البروتين، فكل ما عليكِ أن تحضري بياض بيضة واحدة وملعقة خميرة فورية، وملعقة صغيرة من عصير الليمون، وكبسولة فيتامين E، ويمكن الاستغناء عن الكبسولة أن لم تكن متوفرة.

قومي بخلط الخميرة مع بياض البيض جيدًا وضعي عصير الليمون قلبي الخليط جيدًا إلى أن يتجانس وضعيه على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر وكرري الوصفة مرة كل أسبوع وبنهاية الشهر سوف تجدين نعومة ونضارة وإخفاء آثار حب الشباب بالإضافة إلى عدم وجود آثار لتجاعيد الوجه.