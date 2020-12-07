كولاجين طبيعي لشد الوجه والجفون لبشرة بدون خطوط أو تجاعيد مثل بشرة الكوريات

كولاجين طبيعي لشد الوجه هو حلم كل سيدة تود الحصول على بشرة رائعة ونضرة مثل بشرة السيدات الكوريات، فقد شهدت الفترة القليلة الماضية ظهور العديد من المنتجات التجميلية التي تحتوي على مادة الكولاجين وتسارعت السيدات والفتيات لشرائها مهما كلفهن الأمر من مال، فما هي مادة الكولاجين هذه؟ ما أهميتها؟ وما هي الأسباب التي جعلتهن يحرصن على اقتنائها بأغلى الأسعار؟ كافة هذه الأمور سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

الكولاجين الطبيعي

مما لا شك فيه أن كل سيدة تسعى ليكون لديها وجه شبابي بدون تجاعيد لذلك تحرص على الاهتمام ببشرتها لتبدو صحية ونضرة، ومن أهم المواد التي تساعد على الحصول على بشرة صحية بدون تجاعيد هو مادة الكولاجين، فهو نوع من أنواع البروتين الموجودة داخل عظام وعضلات الإنسان والجلد وبطانة الأمعاء والأوعية الدموية، حيث يفرزه الجسم تلقائيًا عند تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين بالإضافة إلى فيتامين ج والنحاس والزنك.

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى نقص الكولاجين بالجسم؟

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى نقص بروتين الكولاجين في الجسم منها اتباع حمية غير صحية ولا تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم كالبروتينات والمعادن والتعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة لفترات طويلة، بالإضافة إلى تقدم العمر يساهم في انخفاض نسبة الكولاجين بالجسم.

كولاجين طبيعي لشد الوجه

يعمل كولاجين البشرة على ظهور البشرة نضرة ويؤخر ظهور التجاعيد بها، ويمنحها مظهرًا صحيًا ملمسًا ناعمًا، ويمكننا الحصول على كولاجين طبيعي لشد بشرة الوجه من خلال تناول الأطعمة التالية: