طريقة عمل بسكويت العجوة الخفيف بطريقة سهلة وسريعة وبأقل تكلفة

يعد بسكويت العجوة من أنواع البسكويت الخفيفة التي تتناول في أي وقت وخاصة في وجبة الإفطار، عرف عن بسكويت العجوة بأنه خفيف جداً على المعدة، ويوجد به كثير من الفوائد والقيمة الغذائية المهمة خاصة للأطفال الصغار والكبار بشكل عام، ويتم إعداد بسكويت العجوة بعدة طرق مختلفة سهلة وبسيطة جداً، وتختلف طريقة حشوة ايضا من طريقة إلي أخرى، ويختلف الشكل الخارجي له من ايد إلي ايد، ويمكن عمل بسكويت العجوة في جميع المناسبات السعيدة وخاصة في الأعياد، وسوف نتحدث في هذه المقالة على أبسط وأسرع طريقة ممكنة لإعداد بسكويت العجوة الخفيف.مقادير بسكويت العجوة
يحتوي بسكويت العجوة على عدة مكونات متوفرة في أي منزل وهي كالتالي:-
- 4 كوب من الدقيق.
- 2بيضة.
- نصف كوب من السمن.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من اللبن.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
الحشو
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- 2 كوب من العجوة.
تزيين الوجه
- 2 ملعقة كبيرة من السمسم.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
سوف نقدم لحضراتكم أخواتي الأعزاء أبسط وأسرع طريقة تحضير لعمل بسكويت العجوة وهي كالتالي:-
- نقوم بإحضار إناء يمكن وضعه على النار ونضع به نصف كوب السمن ونصف كوب الزيت ونتركه يسخن لمدة دقيقتين.
- نحضر إناء آخر ننخل به الدقيق ثم نضع عليه الزيت والسمن الذي تم تسخينه من قبل، ونقلبهم جيداً ويتم فرك الدقيق بهم حتى تتشرب كمية الدقيق كلها بالسمن والزيت.
- ثم نقوم بوضع البيض علي الخليط الواحدة تلو الأخرى مع إضافة كمية الخميرة الفورية ويتم العجن جيداً، ثم نضيف نصف كوب اللبن لكي نلم به العجينة وتصبح طرية.
- نترك العجينة لمدة ساعة على الأقل لكي تخمر.
- نقوم في ذلك الوقت بوضع العجوة والقرفة والحبهان المطحون والسمن والزيت على النار ونقوم بتقليبه جيداً حتى يصبح طرياً.
- ثم نقوم بفرد العجينة على شكل مستطيل ونفرد عليها العجوة، نقوم بلف العجينة وتقطيعها إلي مربعات متساوية ونضغط عليها من أعلى بالشوكة أو أي شئ يعمل شكل جميل.
- نرص القطع على صينية مدهونة، ونقوم مسبقاً بضرب البيضة والفانيليا معاً وندهن بهم وجه البسكويت ويرش عليه السمسم، وندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يصبح البسكويت لونه ذهبي.
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