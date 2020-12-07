طريقة عمل بسكويت العجوة الخفيف بطريقة سهلة وسريعة وبأقل تكلفة

يعد بسكويت العجوة من أنواع البسكويت الخفيفة التي تتناول في أي وقت وخاصة في وجبة الإفطار، عرف عن بسكويت العجوة بأنه خفيف جداً على المعدة، ويوجد به كثير من الفوائد والقيمة الغذائية المهمة خاصة للأطفال الصغار والكبار بشكل عام، ويتم إعداد بسكويت العجوة بعدة طرق مختلفة سهلة وبسيطة جداً، وتختلف طريقة حشوة ايضا من طريقة إلي أخرى، ويختلف الشكل الخارجي له من ايد إلي ايد، ويمكن عمل بسكويت العجوة في جميع المناسبات السعيدة وخاصة في الأعياد، وسوف نتحدث في هذه المقالة على أبسط وأسرع طريقة ممكنة لإعداد بسكويت العجوة الخفيف.

مقادير بسكويت العجوة

يحتوي بسكويت العجوة على عدة مكونات متوفرة في أي منزل وهي كالتالي:-

4 كوب من الدقيق.

2بيضة.

نصف كوب من السمن.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

الحشو

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كبيرة من الزيت.

2 كوب من العجوة.

تزيين الوجه

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير بسكويت العجوة

سوف نقدم لحضراتكم أخواتي الأعزاء أبسط وأسرع طريقة تحضير لعمل بسكويت العجوة وهي كالتالي:-