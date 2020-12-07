يخترق الشعر ويقضي علي شيب الشعر في ساعة واحدة بدون صبغات نهائيا

من أكثر المشكلات التي يزداد البحث عنها في محركات بحث جوجل بغزارة مشكلة ظهور الشيب المبكر، وهذا يغني أنها مصدر إزعاج لفئة كبية من الشباب أينعم الشباب حيث أنهم يعانون من ظهوره في مرحلة مبكرة من العمر، مما يسبب لها سماع الكثير من الثرثارة واراء ذلك ونجد البعض لن يصدقون سنهم الحقيقي بسبب ما يظهر عليهم من شعر أبيض، ويبحثون عن الحصول لحل جذري للتخلص من كل ذلك، فمعنا قولي وداعاً لإحراج والإزعاج بعد اليوم، لدينا حلول طبيعية من منزلك وغير مكلفة إطلاقاً.

تخلصي من شيب الشعر بحلول طبيعية

سنذكر لكم وصفات طبيعية تحتاج لتطبيقها بشكل مستمر للتخلص نهائياً من شيب الشعر:

المرمرية والروز ماري

نقوم بإحضار نصف كوب من المرمرية و 2كوب من الماء ونصف كوب من الروز ماري، وتوضع المكونات بقدر على النار حتى تمام الغليان، ويترك لمدة ليلة كاملة حتى يتخمر المزيج، ومن ثم نقوم بتصفية المزيج، ونقوم بشطف الشعر بها وتترك لمدة ثلث ساعة ومن ثم تشطف فقط بالماء دون أي إضافات ويجب تطبيق ذلك الوصفة مرتين من كل أسبوع.

نبات الكاري

نقوم بأخذ كمية من أوراق الكاري مع ملعقة من زيت جوز الهند وتترك حتى أن تتفحم أوراق الكاري، ونقوم بتصفية المزيج ويطبق على الشعر ونقوم بتدليك فروة الرأس به لمدة ساعة، ومن ثم يشطف بالماء، ويتم تكرار الوصفة على الأقل 3 مرات بالأسبوع.