طريقة ماسكة الايد مع شريكك ممكن تقول حاجات كتير عن علاقتك

ماسكة الايد من شريكك بتبقى من الحاجات البسيطة اللي ممكن تسعدك وتحسك باحساس حلو ، ولكن انتي ممكن متلاحظيش ان الحركة البسيطة دي ممكن تقول حاجات كتير عن علاقتك والمرحلة اللي بتمروا بيها كشريكين سواء مرتبطين او مخطوبين او متجوزين ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك معنى انواع ماسكة الايد وايه اللي بتقوله عن علاقتك.
معنى انواع ماسكة الايد:
1- كفين الايد لتحت:
لو بتمسكوا ايد بعض بالطريقة دي ، فده معناه ان علاقتكم قايمة على المودة مش على العاطفة ، ده غير ان ايا كان منكم اللي بيبقى كفه متجه لتحت بيكون هو صاحب الشخصية الاقوى ، وغالبا هو اللي بياخد المبادرة في العلاقة ، وبيكون اكتر حسم.
2- تشابك الصوابع مع بعض:
الصوابع المتشابكة بتدل على العاطفة والعلاقة القوية بين الشخصين ، وفي ماسكة الايد بالطريقة دي مهم ان الطرفين يكونوا ماسكين بعض بقوة ، لانها مش علامة كويسة لو طرف مش ماسك بقوة ، ده معناه ان في طرف متمسك بالتاني اكتر.
3- الماسكة بصوباع واحد:
النوع ده من ماسكة الايد ده معناه ان انتوا الاتنين كل واحد بيدي الاولوية لاستقلاليته ، والازواج اللي من النوع ده بيعرف ازاي يحترم مساحة وخصوصية الطرف التاني ، وممكن تكون علامة كمان ان الزوجين بيمروا بلحظة حساسة وان في شخص حاسس انه عايز مساحة حرية اكتر.
4- ماسكين ايد بعض وبايدك التانية ماسكة ايده:
لو بتستخدمي الطريقة دي ده معناه عادة ان الامور بينكم دخلت في مرحلة خطر ، لسوء الحظ ، ان دي مش دايما علامة ايجابية ، لانها ممكن يكون معناها كمان انك بتتحولي لنوع الشريك اللي بيميل لحب التملك بشكل جنوني.
5- حاطة ايدك في دراعه:
هي دايما الماسكة دي مرتبطة بالزوجين في المناسبات الاجتماعية ، ولكن لو الشريكين بيمسكوا بعض بالطريقة دي كل يوم او بشك دائم ، فده معناه ان الطرف اللي ماسك التاني محتاجين الحماية ، او حاسين بعدم الامان شوية في علاقتهم.
6- الماسكة بالصوابع وشد الايد لقدام:
الماسكة دي معناها ان الزوجين مش في نفس المكان ، ايا كان الطرف اللي بيشد ايد الطرف التاني ده معناه انه بيحاول يخلي الشريك ياخد قرارات بشكل اسرع من المعتاد ، وممكن كمان يكون علامة ان واحد من الشريكين حاسس بملل من روتين العلاقة.
7- مش ماسكين ايد بعض:
لو شريكك بيتجنب انه يمسك ايدك ، ممكن تكون علامة على الخجل او الرغبة في الخصوصية وانه مش حابب يعمل ده قدام الناس ، يعني لو طرف بيتجنب مسك ايد الطرف التاني ميتسرعش في الحكم ، ويستمر في مراقبة العلامات التانية في العلاقة اللي ممكن تقولك ، لان ممكن جدا ميكونش في حاجة تقلق في الموضوع.
يا ترى انتي اي نوع من الانواع دي مع شريكك؟
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