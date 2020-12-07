طريقة ماسكة الايد مع شريكك ممكن تقول حاجات كتير عن علاقتك

ماسكة الايد من شريكك بتبقى من الحاجات البسيطة اللي ممكن تسعدك وتحسك باحساس حلو ، ولكن انتي ممكن متلاحظيش ان الحركة البسيطة دي ممكن تقول حاجات كتير عن علاقتك والمرحلة اللي بتمروا بيها كشريكين سواء مرتبطين او مخطوبين او متجوزين ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك معنى انواع ماسكة الايد وايه اللي بتقوله عن علاقتك.

معنى انواع ماسكة الايد:

1- كفين الايد لتحت:

لو بتمسكوا ايد بعض بالطريقة دي ، فده معناه ان علاقتكم قايمة على المودة مش على العاطفة ، ده غير ان ايا كان منكم اللي بيبقى كفه متجه لتحت بيكون هو صاحب الشخصية الاقوى ، وغالبا هو اللي بياخد المبادرة في العلاقة ، وبيكون اكتر حسم.

2- تشابك الصوابع مع بعض:

الصوابع المتشابكة بتدل على العاطفة والعلاقة القوية بين الشخصين ، وفي ماسكة الايد بالطريقة دي مهم ان الطرفين يكونوا ماسكين بعض بقوة ، لانها مش علامة كويسة لو طرف مش ماسك بقوة ، ده معناه ان في طرف متمسك بالتاني اكتر.

3- الماسكة بصوباع واحد:

النوع ده من ماسكة الايد ده معناه ان انتوا الاتنين كل واحد بيدي الاولوية لاستقلاليته ، والازواج اللي من النوع ده بيعرف ازاي يحترم مساحة وخصوصية الطرف التاني ، وممكن تكون علامة كمان ان الزوجين بيمروا بلحظة حساسة وان في شخص حاسس انه عايز مساحة حرية اكتر.

4- ماسكين ايد بعض وبايدك التانية ماسكة ايده:

لو بتستخدمي الطريقة دي ده معناه عادة ان الامور بينكم دخلت في مرحلة خطر ، لسوء الحظ ، ان دي مش دايما علامة ايجابية ، لانها ممكن يكون معناها كمان انك بتتحولي لنوع الشريك اللي بيميل لحب التملك بشكل جنوني.

5- حاطة ايدك في دراعه:

هي دايما الماسكة دي مرتبطة بالزوجين في المناسبات الاجتماعية ، ولكن لو الشريكين بيمسكوا بعض بالطريقة دي كل يوم او بشك دائم ، فده معناه ان الطرف اللي ماسك التاني محتاجين الحماية ، او حاسين بعدم الامان شوية في علاقتهم.

6- الماسكة بالصوابع وشد الايد لقدام:

الماسكة دي معناها ان الزوجين مش في نفس المكان ، ايا كان الطرف اللي بيشد ايد الطرف التاني ده معناه انه بيحاول يخلي الشريك ياخد قرارات بشكل اسرع من المعتاد ، وممكن كمان يكون علامة ان واحد من الشريكين حاسس بملل من روتين العلاقة.

7- مش ماسكين ايد بعض:

لو شريكك بيتجنب انه يمسك ايدك ، ممكن تكون علامة على الخجل او الرغبة في الخصوصية وانه مش حابب يعمل ده قدام الناس ، يعني لو طرف بيتجنب مسك ايد الطرف التاني ميتسرعش في الحكم ، ويستمر في مراقبة العلامات التانية في العلاقة اللي ممكن تقولك ، لان ممكن جدا ميكونش في حاجة تقلق في الموضوع.

يا ترى انتي اي نوع من الانواع دي مع شريكك؟

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