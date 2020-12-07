وصف جهنمية لتبييض الوجه في اسرع وقت ونصائح ذهبية لتفتيح المناطق الداكنة

وصفة جهنمية لتبييض الوجه في اسرع وقت ونصائح ذهبية لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة، الكثير من الفتيات المقبلات على الزواج يبحثن عن طريقه سريعة وآمنة وغير مكلفة في نفس الوقت لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة، وفي هذه المقالة سوف نقدم لك سيدتي الجميلة أقوى وصفات الجمال الطبيعي لبشرتك، وسوف تتمكنين من تفتيح بشرتك بمعدل 3 درجات في أسبوع واحد فقط، هناك العديد من الوصفات والخلطات الغير صحيحة التي يدعي البعض إن لها تأثير فعال في تفتيح البشرة، وهي في الغالب تؤثر سلبيا على نضارة البشرة وشبابها، ولكننا سوف نقدم لك اليوم خلطة فعالة ومضمونة 100% لتفتيح بشرتك دون آثار جانبية.

تفتيح وتبييض الوجه في أسرع وقت

وصفه الكركم وزيت الزيتون من أفضل الخلطات المعروفة لتفتيح البشرة وتوحيد لونها، جربي وصفة الكركم التي تعمل علي تفتيح البشرة في اسرع وقت ممكن؛ لان الكركم من المكونات القديمة الهندية التي تستعمل في علاجات التفتيح، وأثبتت الدراسات انه يقلل من إنتاج الميلانين في البشرة ويزيل أي بقع داكنه تظهر، بالاضافة إلى أنه يجعل البشرة صافيه مشرقه خاليه من أي بقع أو كلف.

طريقة التحضير والاستخدام

افرغي معلقه من الكركم مع نقاط من زيت الزيتون الغني بالفيتامينات المغذية للبشره ثم اخلطيهما جيدا حتي يعطي شكل كريمي، ثم ضعي الخليط علي وجهك ورقبتك ومنطقه الركب والكوع، وقومي بتدليك المناطق بحركه دائريه فهذا يساعد على تقشير الجلد وإزالة الجلد الميت، وذلك لمدة تتراوح بين 10 دقائق إلى 25 دقيقه وسوف تحصلين علي بشره صافيه وناعمه في خلال أسبوع على الأكثر، وتكرر هذه الخلطة مرتين في الأسبوع

عند غسل وجهك سوف تلاحظين وجهك مصبوغ باللون الأصفر لكن هذا اللون سوف يزول سريعا بعد غسيل البشرة بالماء الفاتر جيداً، ثم قومي بعد ذلك بترطيب البشرة بوضع قطرات قليلة من زيت جوز الهند وتمريرها على بشرتك حتى تتشرب الزيت تماماً.

طرق ونصائح للوقاية من اسمرار المناطق الداكنة

كثيرا ما تتعرض الأماكن الحساسة في الجسم للسواد والبقع الداكنة، وذلك نتيجة لعدة أسباب منها السمنة وضيق الملابس الداخلية والتهابات المهبل، بالاضافة إلى استخدام طرق غير سليمة لإزالة الشعر والعوامل الوراثية، ومعظم كريمات تفتيح المناطق الحساسة من الصيدليات في الأغلب تأتي بنتائج عكسية، لذالك علينا اتباع الوصفات الطبيعية لتقشير وتفتيح المناطق الحساسة بدون أضرار، بالاضافة إلى اتباع النصائح التالية:

عدم ارتداء الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية واستبدالها بالملابس القطنية.

الحرص على جفاف الأماكن الحساسة باستخدام فوط قطنيه

إزالة الشعر الزائد وعدم استخدام الشفرة أو الكريمات إزالة الشعر لأنها تسبب تهيج البشرة.

التقشير الكيميائي للأماكن الداكنة والذي يعد من أكثر العلاجات فاعليه وأمان، مع استخدام المرطبات بشكل يومي.