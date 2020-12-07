طريقة عمل صينية البطاطس المشوية بالدجاج والبشاميل في الفرن، تعتبر البطاطس من الأكلات الشعبية السهلة والتي تستطيع كل أم تحضيرها بسرعة وتقديمها لكل أفراد الأسرة وهناك طرق كثيرة لتحضيرها، واليوم أقدم لكم من خلال هذا المقال احدى هذه الطرق وهي طريقة عمل البطاطس المشوية بالدجاج والبشاميل في الفرن. مكونات عمل صينية البطاطس المشوية بالدجاج والبشاميل كيلو ونصف بطاطس متوسطة الحجم. ملعقة صغيرة ثوم بودرة. 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. ملعقة صغيرة بصل بودرة. 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. ملعقة صغيرة أوريغانو. مكونات عمل صينية البطاطس المشوية بالدجاج والبشاميل مكونات خلطة الدجاج بصلة متوسطة مفرومة. 2 صدر دجاج مخلي ومقطع مكعبات صغيرة. 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغير ثوم بودرة. نصف ملعقة صغيرة أوريغانو. مكونات البشاميل 1 ملعقة كبيرة زبدة. نصف ملعقة كبيرة دقيق. 2 كوب لبن. الزينة نصف كوب جبنة موتزريلا مبشورة.

عود خضار. طريقة عمل صينية البطاطس المشوية بالدجاج والبشاميل نقوم بتقطيع البطاطس شرائح طولية ثم نغسلها جيدا وتصفيتها ثم نضع عليها الملح والثوم والبصل والأوريغانو والزيت ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها جيدا ثم نتركها جانبا لخمس دقائق. الآن نحضر صينية فرن ونضع البطاطس بها ثم ندخلها الفرن ونشويها من الأعلى والأسفل لمدة 20 دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. نحضر مقلاة ونضع بها الزيت ونتركها على النار حتى يسخن ثم نضيف الدجاج والبصل والثوم والملح والفلفل والأوريغانو نقوم بتقليب الخليط جيدا من حين لآخر حتى تنضج. نقوم بإحضار وعاء عميق ونضعه على النار ونضع به الزبدة ونتركها حتى تسيح ثم نضيف الدقيق ونقلبه سريعا حتى يمتص الزبدة وبعدها نقوم بإضافة اللبن تدريجيا مع الاستمرار في التقليب حتى يتكون عندنا صوص البشاميل اللذيذ. نحضر صينية فرن ونضع بها طبقة من البطاطس المشويه ثم طبقة من الدجاج ثم طبقة أخرى من البطاطس ثم صوص البشاميل وأخيراً طبقة من الجبنة الموتزريلا المبشورة ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 حتى تذوب الموتزريلا ويتحول لونها إلى الذهبي. الآن نخرج الصينية من الفرن ونتركها قليلا حتى تبرد وتقطع ثم نضعها في طبق التقديم. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل صينية الأرز بالدجاج والبشاميل في الفرن طريقة عمل صينية البطاطس المشوية بالدجاج والبشاميل

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