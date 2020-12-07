اعملي الكبسة السعودية بالدجاج على أصولها في البيت

خطوات تحضير كبسة الدجاج السعودية، تعتبر كبسة الدجاج السعودية من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد وسهولة تحضيرها فيرغب الكثيرون في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل وهذا ما سوف نقدمه إليكم في السطور الآتية.

تعد الكبسة السعودية لها أكثر من طريقة ونكهة، منها الدجاج واللحم كما يمكن عملها أيضا بالجمبري، أما عن أرز الكبسة يتم عملها بالمكسرات على حسب ذوق ورغبة كل شخص، لذا قرر فريق العمل اليوم بأن يوضح من خلال السطور التالية مكونات الكبسة السعودية بالدجاج واللحم، وطريقة تحضيرها بالخطوات.

ثلاثة كؤوس من الأرز البسمتي. أربعة ملاعق من زيت الذرة. ثلاثة حبات من الطماطم المقشرة. فلفل أخضر. ورقتان غاز. عودان من القرفة فلفل أسود. بهارات كبسة. ملعقة من الملح. ستة قطع من صدور الدجاج. بصلة. حبتان لومي. ملعقتان كبيرتان من خليط الطماطم. خمسة كؤوس من المياه. قرنفل. ثمانية حبات من الهيل.

القيام بإحضار إناء مناسب في الحجم وإضافة كلاً من اللومي والملح والقرنفل وورق الغاز والفلفل والهيل وبهارات الكبسة فيه وتركه جانباً.

إحضار إناء أخر ويتم وضع فيه كمية من زيت الذرة ثم القيام برفعه على النار لحين أن يسخن.

يتم وضع البصل فوق الزيت والاستمرار في التحريك لحين أن يتحمر بشكل نهائي ثم القيام برفعه على النار.

إحضار لوح اللحوم ويتم تقطيعهم إلى شرائح.

يتم وضع مكعبات الدجاج فوق البصل ويتم الاستمرار في التقليب وتركه على النار ثم القيام بوضع البهارات والاستمرار في تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض.

يتم ترك الدجاج على النار لمدة دقيقتين مع وضع غطاء عليه.

يتم إضافة الفلفل وخليط الطماطم فوق الدجاج ويتم الاستمرار في التقليب ثم بعد ذلك إضافة المياه وتركه على النار ثم إضافة الأرز وتركه على النار لحين أن تغلى ويتم تخفيف النار لحين أن ينضج.

رفع أرز الكبسة من على النار وتركه لحين أن يتشرب المياه بصورة جيدة.

ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي. كيلو من اللحم الضاني. ثلاثة ثمرات من الطماطم. واحدة من حبة الفلفل الأخضر. أربعة ملاعق من زيت الذرة. ملعقة من الملح. بصلة. حبتان لومي. خمسة أكواب من الماء. ورق غار. أعود من القرفة. فلفل أسود. بهارات كبسة. قرنفل. ثمانية حبات من الهيل.

المقادير:طريقة التحضير:مقادير ومكونات الكبسة السعودية باللحم: