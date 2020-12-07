حضري عجينة السمبوسة الهشة في البيت بـ 3 مكونات فقط

طريقة تحضير عجينة السمبوسك، تعتبر عجينة السمبوسك من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم تناولها بكثرة في شهر رمضان ويتم تقديمها بجوار المأكولات الأساسية كطبق جانبي ويتم حشو السمبوسك بحشوات مختلفة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة السمبوسك. مكونات ومقادير عجينة السمبوسك: كأسان من الدقيق الأبيض. كأس من المياه. رشة من الملح. ملعقة صغيرة من الزيت النباتي. خطوات تحضير عجينة السمبوسك: مكونات ومقادير عجينة السمبوسك:خطوات تحضير عجينة السمبوسك: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير: القيام بإحضار إناء عميق ويتم وضع المياه فيه ثم إضافة كلاً من الملح والزيت.

رفع الإناء على النار لحين أن تغلى المياه بشكل نهائي ثم القيام بإضافة الدقيق ويتم رفع الإناء من على النار ويتم تحريك المكونات بشكل جيد مع بعضها البعض

يتم ترك الخليط في جانب لحين أن يبرد بصورة تامة ثم القيام بفركه بشكل جيد باستخدام اليدين لحين أن يتم الحصول على عجينة وتركه جانباً لمدة ربع ساعة لحين أن ترتاح العجينة.

يتم رش الدقيق على سطح رخامي ثم فرد العجينة لحين أن يتم الحصول على عجينة رقيقة للغاية.

يتم وضع العجينة بشكل طولي لحين أن يتم حشوها.

يتم تجهيز الحشو المطلوب.

يتم حشو حبات السمبوسك ويتم غلقها بشكل نهائي.

يتم وضع الزيت النباتي في إناء على نار مرتفعة لحين أن يسخن جيداً ثم يتم قلي السمبوسك ويكتسب اللون الذهبي. حشو السمبوسك باللحمة المفرومة: حشو السمبوسك باللحمة المفرومة: يعتبر حشو السمبوسك باللحمة المفرومة من أفضل الحشوات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، ومن خلال السطور التالية سنوضح المكونات وطريقة التحضير بالخطوات: مكونات ومقادير حشو اللحمة المفرومة: نصف كيلو من اللحم المفروم البلدي. حبة كبيرة مفرومة من البصل. فلفل أسود. ملح. بهارات لحمة. ملعقة من السمن أو الزبدة أو الزيت الصحي. طريقة تحضير حشو اللحمة للسمبوسك: في الاول حضري طنجرة وبها السمن أو الزيت أو الزبدة على نار هادئة، ثم ضعي البصل والتوابل معها.

بعد أن يتم تشويح البصل ضعي باقية التوابل واللحم المفروم مع التقليب المستمر حتى يتم نضجه تماما.

بعد أن تبرد اللحمة المعصجة، بعدها يتم حشو السمبوسك. مكونات ومقادير حشو اللحمة المفرومة:طريقة تحضير حشو اللحمة للسمبوسك:

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