بلح الشام بدقيق السميد حضريه النهاردة بابسط المكونات في دقايق

التعرف على طريقة عمل بلح الشام بالسميد، يعتبر بلح الشام من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم تناوله بكثرة في شهر رمضان وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضيره من أجل تحضيره في المنزل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بلح الشام بالسميد.

كما يمكن عمل حلوى بلح الشام بدون دقيق السميد بنفس المكونات وستصبح أيضا هشة والطعم لذيذ، ويمكن أضافة الشربات او صوص الشكولاتة.

طريقة تحضير بلح الشام بالسميد:

تعتبر حلوى بلح الشام من أفضل أنواع الحلويات الشرقية المحببة لدى الكثير من الأشخاص، وسنوضح الآن مكونات بلح الشام بدقيق السميد:

ملعقتان كبيرتان من الزبدة. ملعقة كبيرة من السكر. زيت. رشة من الملح. ثلاثة بيضات. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقتان كبيرتان من السميد. كوبان من المياه. كوبان ونصف من الطحين. زيت للقلي.

عدد 2 كوب من السكر الأبيض الناعم. كوب كبير من الماء. ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مكونات بلح الشام بالسميد:مكونات الشربات لعمل بلح الشام:طريقة تحضير الشربات لعمل بلح الشام:

قومي بتحضير إناء عميق وضعي به الماء والسكر، وقلبيهم جيدا حتى يتم التذويب تماما، بعدها ضعيه على نار هادئة وضيفي بعد ذلك عصير الليمون مع التقليب المستمر مرة أخرى حتى يتم عمله مثل الشربات ثقيل.

القيام بإحضار إناء ويتم وضع فيه كلاً من المياه والسكر وعصير الليمون ثم إشعال النار من تحته.

ويتم تقليب المكونات بشكل جيد لحين أن تذوب ويتم تركها على النار لمدة عشرة دقائق ويتم رفعه من على النار وتركه لحين أن يبرد.

إضافة كلاً من الزبدة والملح فوق خليط السكر ويتم رفعه من على النار وتركه لحين أن يبرد.

إضافة الطحين للخليط بصورة تدريجية.

يتم تقليب الخليط لحين أن يصل إلى التكور ثم رفعه من على النار وتركه يبرد إضافة البيض مع الاستمرار في العجن لحين أن يختلط البيض بالخليط.

إضافة السميد والنشا إلى الخليط ويتم العجن جيداً.

يتم إحضار مقلاة ويتم وضع الزيت وتجهيزه ووضع العجينة في كيس الحلواني ويبدأ التشكيل ووضعها في الزيت وتركه لحين أن يصبح لونه ذهبي.

بعد ذلك يتم وضع البلح في القطر.

خطوات تحضير بلح الشام بالسميد:صوص الشكولاتة لعمل بلح الشام:

يعتبر صوص الشكولاتة لعمل بلح الشام كبديل للشربات، وسنحضر المكونات وطريقة التحضير من خلال كتابة السطور التالية:

أربعة ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام. كوب من السكر الناعم. كوب من الحليب الدسم. ملعقة من الكريم جانايه. فانيليا. نسكافيه بنكهة البندق. نصف كوب صغير من زيت الطعام.

مكونات صوص الشكولاتة: