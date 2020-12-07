تخسيس البطن: تعرف على أهم طرق تخسيس البطن “الكرش” وأكثرها فعالية

تخسيس البطن مهم جداً لأي شخص، فإن سمنة البطن أو “الكرش” تسبب إزعاجاً لأي شخص يعاني منها، سواء السيدات أو الرجال، فالبطن أو ما يعرف فيما بيننا بـ “الكرش”، يقلل من قدرة الشخص على ارتداء العديد من الملابس التي يرغب فيها، ويجعل مظهر الشخص غير لائق، كما أنه -علاوة على ذلك- يسبب العديد من المشاكل الصحية، حيث قد يتسبب الكرش في المعاناة من وجود دهون على الكبد، وعدم القدرة علي الحركة كثيراً، ويكون الشخص معرض للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، ولهذا يجب تخسيس البطن لكل من يعاني من وجود “كرش” أي كبر حجم البطن عن الطبيعي.

تخسيس البطن بسرعة

قد تحتاج إلى تخسيس بطنك بشكل سريع فمن الممكن أن يكون لدي الشخص مناسبة أو لأي سبب من الأسباب يرغب في التخلص من الكرش في خلال فترة وجيزة، وعليه فأننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، طريقة تخسيس البطن بشكل سريع في خلال فترة وجيزة، موضح كالتالي:

فور الأستيقاظ من النوم وعلي الريق النوم يتم تناول كوبين من الماء، فهذا يساعد علي تنظيف الجسم من أي سموم فيه.

شرب كميات كبيرة جدا من الماء طوال اليوم، ويجب الحرص علي ألا تقل كمية المياه التي تشربها خلال اليوم عن عدد ثماني أكواب.

فور الاستيقاظ من النوم وعلي ريق النوم وبعد تناول المياه قم بتناول عدد ثلاث حبات من التمر، فأن هذا يغذي الجسم ويرفع من معدل الحرق.

الحد من تناول الأطعمة الدسمة والتي تحتوي علي نسبة دهون عالية ويُفضل منعها بشكل نهائي خلال تلك الفترة.

تناول الأطعمة الصحية، فعند تناول الأطعمة الصحية بدلا من الأطعمة التي تحتوي علي الدهون، فهذا يساعد علي تخسيس الكرش والأرداف سريعاً.

تناول المشروبات الساخنة وخاصة التي تزيد من حرق السعرات الحرارية، مثل الزنجبيل والقرفة والشاي الأخضر والليمون.

ممارسة التمارين الرياضية يومياً، أو استبدالها بالمشي لمدة ساعة يومياً بسرعة.

تناول الفاكهه والخضروات التي يوجد فيها نسبة ألياف عالية، مثل التفاح والبطيخ والخيار والخس والجرجير.

التوقف عن تناول السكريات والحلويات.

التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات.

تناول عصير ليمون دافئ بعد كل وجبة.

القيام بشفط البطن دائما سواء أثناء الجلوس أو أثناء السير.

مشروب تخسيس البطن

هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي ترفع من حرق السعرات الحرارية وتساعد علي تخسيس الكرش، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، مشروب تخسيس البطن، موضح إليكم كالتالي:

الكمون مع القرفة مع الليمون مع الزنجبيل علي كوب ماء.

خل التفاح مع الماء.

روز ماري مع زعتر علي كوب ماء.

مسحوق القرفة علي كوب ماء.

شاي الزنجبيل.

البابونج مع الزنجبيل.

يجب تناول المشروبات السابقة وهي دافئة، ويمكن تحلية أي من المشروبات السابقة بمعلقة من العسل الأبيض.

ويمكنك الآن عزيزي القارئ بعد قراءة المقالة ومعرفة طرق تخسيس البطن ورفع معدلات الحرق في جسمك، أن تقوم بحساب مؤشر كتلة الجسم BMI الخاص بك ومعرفة مقدار الوزن الذي ينبغي أن تفقده لتحصل على وزن مثالي وجسم متناسق من خلال حاسبة مؤشر كتلة الجسم BMI أو كما تعرف بحاسبة الوزن المثالي: