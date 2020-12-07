ماهي فوائد الفول السوداني لمرضى الضغط، دوت الخليج مجموعة من الفوائد تتحقق بسبب احتواء الفول السوداني على مجموعة من العناصر الغذائية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الدم، بما في ذلك الأمراض التي تصيبه، وفوائده في الموضوع التالي.

ماهي فوائد الفول السوداني لمرضى الضغط:

ضمن مجموعة من فوائد الفول السوداني الصحية، أوردها موقع "ويب طب" فائدة للفول السوداني تتعلق بمرضى الضغط وهي:

تعمل مادة الرزفيراترول الموجودة في الفول السوداني على معادلة مستويات الهرمونات في الجسم مما يساعد على خفض ضغط الدم.

ضغط الدم له تأثير على صحة الأوردة و الشرايين والقلب، والفول السوداني يحمي من الأمراض التي تصيبهم.

الكوليسترول له تأثير على صحة ضغط الدم، و الفول السوداني يمنع امتصاص الكوليسترول في المعدة و الأمعاء و بالتالي يساهم في التقليل من ارتفاعه.

الفول السوداني غني بالمعادن المهمة لصحة الدم مثل ال البوتاسيوم والمنغنيز والنحاس والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والسيلينيوم والزنك.

فوائد الفول السوداني الصحية:

الفول السوداني غني بالفيتامينات والمعادن التي تمنح الجسم الطاقة والنشاط.

مضادات الأكسدة في الفول السوداني تقي من الأمراض السرطانية ومنها سرطان المعدة، وسرطان القولون.

يعد الفول السوداني ضمن الأطعمة الصحية التي تعزز مناعة الجسم.

يعمل الفول السوداني على تعزيز صحة الأعصاب، ويقي من مرض الزهايمر، ويقلل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، ويقاوم اضطرابات الدماغ ويعزز الصحة النفسية.

يحتوي الفول السوداني على فيتامين ج وفيتامين ب وأحماض دهنية وكلها عناصر تعزز صحة البشرة وتقي من علامات التقدم بالسن.

تناول الفول السوداني يساهم في التخلص من حصوات المرارة.

الفول السوداني ينظم السكر في الدم.

الألياف في الفول السوداني تساهم في القضاء على السموم داخل الجسم.

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