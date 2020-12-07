عصائر لمكافحة البرد حضريها في منزلك واحمي أطفالك وأسرتك من العدوى

تنتشر العديد من الأمراض مع انخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء لذلك لابد من رفع مناعة الجسم لمنع الإصابة بالفيروسات المعدية والأمراض مثل البرد ولذلك نحتاج إلى شرب عصائر لمكافحة البرد بشكل مستمر على مدار اليوم لتحسين كفائة الجهاز المناعي وقدرته على مكافحة ومحاربة تلك الأمراض ،تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي أهم تلك المشروبات.

عصير التفاح والجزر والبرتقال:

عصائر لمكافحة البرد عصائر طبيعية ترفع المناعة:

يعد هذا العصير من أفضل العصائر فهو يحتوي نسبة عالية من الفيتامينات مثل C,A,B6 كما يحتوي على البوتاسيوم وحمض الفوليك جميع هذه العناصر تعمل على تقوية المناعة وزيادة عد كرات الدم البيضاء والخلايا المناعية في الجسم لذلك من الضروري تناوله من وقت إلى آخر في فصل الشتاء.

عصير البرتقال والجريب فروت:

يمكنك عمل عصير طازج من البرتقال والجريب فروت وهما فاكهتان مشهورتان باحتوائهما على نسبة كبيرة من فيتامين سي الذي يحفز المناعة ويكافح البرد والانفلونزا.

يحتوي هذا العصير على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التى تكافح الشوارد الحرة وتمنع تلف الخلايا والإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة والالتهابات في الجسم.

عصير الطماطم:

عصير الطامطم غني بحمض الفوليك والحديد وفيتامين A,C للما يقلل أعراض البرد لديك، ليس هذا فقط بل أن هذا المشروب يساعد جسمك مقاومة أمراض كثيرة مثل أمراض القلب كما أنه مفيد للجهاز الهضمي وينظم حركة الأمعاء.

نظراً لأن الطماطم تحتوي على نسبة عالية من الأملاح فنحن لا ننصح بالإكثار من هذا العصير خاصة أصحاب الضغط المرتفع.

عصير الطماطم والكرفس والكرنب:

عصائر لمكافحة البرد من منزلك:

يجمع هذا المشروب بين أهم الخضراوات على الإطلاق وأعلاها قيمة غذائية، يحتوي هذا العصير على المعادن الهامة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والأحماض الدهنية بالإضافة إلى أهم الفيتامينات مثل فيتامين C,A .

البنجر والجزر والزنجبيل والكركم

هذا الخليط من أقوى المشروبات لتعزيز المناعة وتقوية الجسم فهو يجمع بين الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك وفيتامينات (A,C,E) التى تقوي المناعة وتزيد من إنتاج الخلايا المناعية، كما يساعدك في التغلب على أعراض البرد مثل السعال وآلام الجسم والتهاب المفاصل ورشح الأنف.