البطاطس المسلوقة والمشوية ونصائح هامة عند سلقها لحماية الجسم

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تعد البطاطس المسلوقة والمشوية من أشهر وألذ الطرق في تحضير البطاطس ويمكن تقديمها بطرق متعددة لصنع جو من التجديد والتنوع على سفرتك، تتحتوي البطاطس على عدد كبير من المغذيات والقيتاميات والمعادن المفيدة للجسم لذلك لابد من تحضيرها وسلقه بطريقة صحيحة للحصول على تك الفوائد كاملة، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا تلك الفوائد.البطاطس المسلوقة والمشوية فوائد البطاطس للجسم:
- مفيدة لمرضى السكر:
تحتوي البطاطس على نسبة عالية من النشا وهو من نوع النشا المقاوم هذا النوع الفريد لا يتم هضمه في الجسم ليتحول إلى مواد ضارة بل يتم إخراجه بصورة طبيعية تماماً.
يعمل هذا النشا أيضاً على خفض مستوى السكر في الدم مما يساعد على الحفظ على المعدل الطبيعي للسكر وزيادة حساسة الخلايا للإنسولين لذلك فإن البطاطس هي الغذاء الأفضل والأكثر أماناً لمرضى السكر من النوع الأول والثاني.
أثبتت العديد من الأبحاث العلمية أن أفضل طريقة لزيادة نسبة هذا النشا النافع في البطاطس عن طريق سلقها والاحتفاظ بها مسلوقة في الثلاجة ثم تناولها.
- البطاطس والجهاز الهضمي:
تلعب البطاطس دور كبير في صحة الجهاز الهضمي حيث أن النشا الموجود بها يعد من أفضل المغذيات للبكتريا النافعة الموجودة في الأمعاء مما يساعد على هصم وامتصاص الغذاء بشكل أفضل.
تنشيط البكتريا النافعة في القولون يساعد على سهولة إخراج الفضلات مما يعالج العديد من المشاكل مثل الإمساك والانتفاخات واضطرابات الجهاز الهضمي كما يحمي القولون من نشاط الخلايا السرطانية فيه، كما تحتوي البطاطس المسلوقة والمشوية على نسبة عالية من البوتاسيوم والذي يسبب نقصه الإصابة بالإسهالنصائح عند تحضير البطاطس المسلوقة والمشوية:
- تحتوي قشرة البطاطس على العديد من الشوائب والأتربة التي تظل ملتصقة بهذا لذلك يمنع تناول البطاطس بقشرها.
- يجب عدم تعريض البطاطس لدرجة حرارة عالية أثناء عملية السلق فهذا يجعل البطاطس مليئة بالمواد الضارة.
- ينصح بسلق البطاطس أو طهيها على البخار فهذا يقلل من تكسير العناصر الغذائية بها ويزيد من تركيذ الكالسيوم والماغنسيوم كما يمكنك تناول منها ما يعادل ثلاثمائة جرام في اليوم دون أن تسبب أى ضرر على صحتك.
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