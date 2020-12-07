عيش الكايزر حضري هذا الخبز الشهي في منزلك لتحضير ألذ الساندوتشات

تسائلت العديد من الأمهات حول طريقة تحضير عيش الكايزر فهو من أشهر أنواع الخبز ويحضر منه العديد من أصناف الساندوتشات الحلوة والحادقة وأشهرها ساندوتشات البرجر ،وحرصاً من الأم على سلامة أطفالها وأسرتها ترغب في تحضير الطعام في المنزل لضمان نظافته وصحته على أولادها لهذا تابعينا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين هذ الخبز بكل سهولة. عيش الكايزر المقادير اللازمة لتححضير الخبز: نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من اللبن السائل الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أو البودر.

بيضة واحدة كبيرة.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

ثلاث أكواب ونصف من الدقيق. عيش الكايزر المقادير اللازمة لتححضير الخبز: لدهن الوجه والتزيين: رشة من السمسم.

ملعقتان كبيرتان من اللبن السائل.

نصف ملعقة صغيرة من السكر الأبيض. خطوات تحضير عيش الكايزر: قومي بخلط اللبن مع الخميرة والسكر حتى تذوب المكونات. اتركي الكوب في مكان دافئ لمدة عشر دقائق حتى تبدأ الخميرة في التفاعل. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي الملح إلى الدقيق وقلبي ثم أضيفي الزيت. اخفقي البيض جيداً في وعاء منفصل ثم أضيفيه إلى الدقيق وقلبي جيداً. أضيفي اللبن المذاب به الخميرة مع التقليب المستمر وبعدها أضيفي الماء الدافئ بشكل تدريجي إلى أن تبدأ العجينة في التشكل. اعجني العجينة جيداً بيديك لمدة ربع ساعة حتى تصبح طرية وملساء. قومي بتغطية العجين واتركيه في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتخمر. قومي بتقسيم العجين إلى ثمانية قطع متساوية في الحجم. شكلي كل قطعة بيديك على شكل كرة. قومي بإحضار صينية لخبز وضعي بها كرات الخبز مع ترك مسافة بين كل قطعة. ادهني وجه القطعة بالزيت واضغطي عليها قليلاً لتأخذ شكل عيش الكايزر. غطي العيش بقطعة قماش واتركية لمدة نصف ساعة ليتخمر مرة أخرى. قومي بتسخين الفرن على درجة حارة 180 درجة مئوية. قومي بدهن وجه الخبز باللبن والسكر مع رشة من السمسم على كل رغيف. ادخلي الصينية الفرن الساخن حتى ينضج الخبز ويصبح ذهبي اللون. خطوات تحضير عيش الكايزر:

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