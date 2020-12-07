طريقة الكريم بروليه اللذيذ حلوي شهية للتحلية أو لحشو المعجنات والمخبوزات

يعد الكريم بروليه أو الكاسترد من ألذ أنواع الحلوى على الإطلاق ويستخدم كطبق للتحلية أو كصوص حلو لحشو المخبوزات والتورتات وفي التزيين أيضاً، تعلمي كيف تحضريه بكل سهولة من مطبخك فتابعينا لتعرفي الوصفة. الكريم بروليه الطريقة الأصلية لعمل حلوى البروليه: الكريم بروليه الطريقة الأصلية لعمل حلوى البروليه: ستحتاجين إلى: خطوات تحضير البروليه: قومي بفصل صفار البيض عن البياض ثم ضعي الصفار في وعاء عميق. أضيفي السكر والملح إلى البيض واخلطي المكونات بالمضرب الكهربائي. اخلطي المكونات حتى يذوب السكر ويتكون خليط ناعم. ضعي الكريمة في وعاء ثم أضيفي عود القرفة. ضعي الوعاء على نار متوسطة وقلبي حتى تسخن الكريمة. أضيفي خليط الكريمة إلى خليط البيض بالتدريج مع التقليب المستمر. قومي بتصفية الخليط بالمصفاة ثم اتركيه لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتخلصي من فقاعات الهواء الموجودة بالخليط. أحضري برطمانات زجاجية واغسليها جيداً وعقميها ثم جففيها. ضعي الخليط في البرطمانات وأغلقيه جيداً. سخني كمية من الماء في إناء كبير حتى يسخن. ضعي البرطمانات في الماء الساخن لينضج الكريم بروليه على البخار. اتركب الخليط ينضج لمدة ساعة في الماء الساخن ثم ارفعيه من على النار. جهزي كمية من الماء وضعي بها ثلج. اتركي البرطمانات تبرد ثم ضعيها في حمام الماء المثلج لتبرد تماماً. ضعي الحلوى في أطباق التقديم ثم رشي عليها القليل من السكر وقدميها. طريقة أخرى لعمل الكريم بروليه: طريقة أخرى لعمل الكريم بروليه: المقادير: خطوات التحضير: قومي بخفق سفار البيض مع السكر البودر والفانيليا حتى تحصلي على قوام كريمي. قومي بوضع الكريمة على نار هادئة في وعاء حتى تتكاثف وتسخن. أرفعي الكريمة من على النار وأضيفي إليها صفار البيض والسكر. احفقي المكونات معاً ثم ضعيها في صينية مناسبة للفرن. سخني الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية حتى يكون جاهز للتسوية. ضعي الصينية في الفرن لندة خمسين دقيقة حتى ينضج الخليط. أضيفي رشة من السكر على الوجه ثم أشعلي الشواية لتتحول لكراميل ويتلون الوجه باللون الذهبي الجميل وتعطيك نكهة مميزة. أخرجي الكاسترد من الفرن واتركيه يبرد.

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