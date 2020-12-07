طبيب سعودي يعلن وصول لقاح كورونا إلى المملكة وأربع فئات تحصل عليه، قد أعلن الدكتور عاطف العمل استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية أن مصل كورونا قد وصل إلى المملكة السعودية وأنه أصبح جاهزا للاستخدام في أي وقت حيث الاعلان بشكل رسمي أنه سوف يتم اعطاء هذا اللقاح لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وتتضمن أيضا دور الرعاية الخاصة والممارسين الصحيين، وهؤلاء هم الأشخاص الأحق للحصول على هذا التطعيم موضحاً أن يوجد نظام جديد سوف تقوم بالإعلان عنه ظهرت الصحة قريبا.

وصول لقاح كورونا إلى المملكة

حيث أكدها أن الفئات التي تستحق الحصول على هذا اللقاء داخل المملكة السعودية سوف يتم إعطائهم من مدينة إلى أخرى دون وجود أي تفريق بينهم حيث أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بالمملكه السعوديه أن الدولة في الوقت الحالي تقوم بعمل تعاقدات هما لتطوير وصناعة لقاح فيروس كورونا، وأكدت أنها سوف تكون الدول الأولى الذي التي سوف تقوم بتوفير اللقاح.

وأكد الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بالمملكة السعودية في المؤتمر الذي تم انعقاده لمتابعة مستجدات قرارات احصائيات الحالات داخل المملكة والخدمات الصحية سوف يتم الاعلان عن هذه الأنظمة الجديدة للتسجيل للحصول على هذا اللقاح بعد التأكد من فاعليته.

حيث أكدت وزارة الصحة أنها الإصابات أصبحت منخفضة داخل المملكة السعودية بشكل كبير وأنه سوف يتم إعطاء اللقاح للأشخاص أشد احتياجا له للحفاظ على حياتهم والأولوية لهم، وسوف تقوم وزارة الصحة بتوضيح آلية الحصول على هذا اللقاح خاصة بعد وصوله إلى داخل المملكة السعودية ويتم في الوقت الحالي تحديد آلية الجديدة حتى يتمكن الجميع من الحصول على هذا اللقاح.