أكلات خفيفة سهلة وسريعة التحضير تصلح وجبة للفطور أو العشاء بدون مجهود، تعتبر وجبة الفطور أو العشاء من الوجبات الرئيسية التي تمد الجسم بالطاقة، وذلك للشعور بالنشاط في بداية اليوم أو بعد تعب ومجهود في نهاية اليوم نتيجة العودة من العمل، كما يعد من الأكلات الخفيفة السريعة التحضير والتي لا تحتاج إلي وقت أو مجهود من ربة المنزل أو المرأة العاملة في إعدادها.

أكلات سهلة وسريعة للفطور والعشاء والطعم روعة

تريد دائماً كل الأمهات في تحضير أكلات خفيفة وسريعة لأفراد أسرتها حتي يستطيعوا القيام بمهامهم المطلوبة بنشاط وحيوية، ولهذا قد أحضرت لكم أكلات خفيفة سريعة التحضير تصلح لوجبة الفطور والعشاء بدون مجهود والطعم روعة ولذيذ جداً.

وصفة الدجاج بالعيش الفينو

تعد وصفة الدجاج من أسهل وصفات الأكلات الخفيفة التي يمكن تحضيرها بدون وقت أو مجهود، وذلك لأن مكوناتها سهلة وبسيطة كما تحتوي علي الكثير من البروتين الهام للجسم.

2 ملعقة من الزبدة.

4 ملاعق كبيرة من الدقيق.

4 أكواب حليب.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

دجاج مسلوق ومقطع شرائح.

حبة فلفل أحمر مقطعة.

عيش فينو.

جبنه موتزاريلا أو شيدر.

قومي بوضع الزبدة في مقلاة علي النار حتي تذوب ثم أضيفي الدقيق وتقلب المكونات جيداً، ثم أضيفي الحليب حتي نحصل علي قوام البشاميل.

أضيفي الملح والفلفل الأسود ثم شرائح الدجاج المسلوق والفلفل الأحمر وتقلب المكونات، ثم نضع الحشوة علي أنصاف العيش الفينو ونضع الجبن.

نضع العيش الفينو في صينية بها ورق زبدة وندخلها الفرن علي درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة وبذلك تحصلي على وجبة من أكلات الخفيفة بسهولة وبالهناء والشفاء.

مكونات وصفة الدجاج بالعيش الفينوطريقة تحضير وصفة الدجاج بالعيش الفينووصفة صينية التاكو بخبز التورتيلا

صينية التاكو بخبز التورتيلا من الوجبات السهلة والسريعة التحضير، والتي لا تأخذ وقت أو مجهود نظراً لبساطة مكوناتها كما تعد من الوجبات التي تحتوي علي سعرات حرارية تمد الجسم بالطاقة.

2 ملعقة من الزيت النباتي.

صدور دجاج مقطعة مكعبات.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

بصل شرائح.

فلفل أحمر شرائح.

كريمة طبخ.

كاتشب.

مايونيز.

جبنه موتزاريلا.

بقدونس مقطع.

مكونات صينية التاكو بخبز التورتيلاطريقة تحضير صينية التاكو بخبز التورتيلا

تعتبر صينية التاكو بخبز التورتيلا من ألذ وأسهل الأكلات الخفيفة التي يحبها الجميع وتحضيرها سهل جدا.