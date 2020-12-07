سر جمال شعر الهنديات بوصفه سريه خطيره تجعل شعرك مثل الحرير وتمنع تساقطه نهائيا

تحتوي القهوة على كثير من الفوائد المذهلة للشعر والتي تعطي نتائج أكثر من فعالة، حيث أنه يمنع من تساقط الشعر ويعمل علة إطالته سريعاً وتجعل الشعر أكثر لمعان وصحة، بالإضافة إلى أن الكافيين الذي يوجد بالقهوة يعمل على تعزيز نمو السعر وهذا ما أكدته بعض الدراسات التي تم إجراؤها في العام 2007، وسوف نقدم إليكم أفضل خلطات ووصفات القهوة لتطويل ونمو الشعر.خلطات القهوة لتحفيز نمو الشعر
هناك الكثير من الطرق التي يتم استخدامها لنمو الشعر ووقف تساقطه كما أنها تقضي على الشعر الابيض والتي تتم كما يلي:
- بخاخ القهوة للشعر:
لتنفيذ هذه الوصفة قومي باستخدام 4 كوب من القهوة المخمرة الباردة ويتم تحديد الكمية على طول وكثافة الشعر ثم يتم سكبه في زجاجة بخاخ، ومن ثم يتم غسل الشعر بالطريقة المعتادة وبعدها يرش الشعر برذاذ القهوة مع التأكد من أن الشعر تشبع تماماً بالخليط تماماً، ودلكي فروة الرأس جيداً لمدة 20 دقيقة، كما يمكنكِ مزج البلسم مع القهوة قبل أن تضعينه على الشعر واتركيه لمدة 20 دقيقة واشطفي الشعر بالماء البارد وتجفيفه جيداً.
- خلطة القهوة مع زيت الخروع:
اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الأرجان مع ملعقتين كبيرتين ونصف كمية رواسب القهوة ونصف ملعقة كبيرة من زيت النارجيل ونصف ملعقة كبيرة من زيت الخروع ونصف ملعقة زيت اللوز الحلو وتخلط جيداً ومن ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعتين ومن ثم يشطف بكوب من خل التفاح المضاف إلى الماء واشطفي شعرك به ومن ثم الشامبو.
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