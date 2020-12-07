خلطه يابانيه سريه ضعيها لشعرك ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزاره وتمنع تساقطه نهائيا وتزيد من كثافته وطوله

هناك الكثير من الفتيات التي تحلم أن تحصل على شعر طويل وكثيف سريعاً، لدرجة أنها تلجأ إلى استخدام الوصلات التي تعطيها مظهر الشعر الطويل الجذاب، ولكن يوجد الكثير من الطرق الطبيعية التي يمكن أن يتم استخدامها لتطويل الشعر فعليكِ استخدامها لأنها تحتوي على مواد وعناصر فعالة تعمل على تقوية وتغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يوجد الكثير من الطرق التي يتم استخدامها لتطويل الشعر وجميعها طرق ووصفات طبيعية ومنها ما يلي:

إكليل الجبل:

تعتبر عشبة إكليل الجبل من الأعشاب التي يتم استخدامها في علاج الكثير من مشكلات فروة الرأس نظراً لاحتوائه على عناصر مضادة للأكسدة وبالتالي يعمل على تحفيز عملية نمو الشعر وإطالته بالإضافة إلى أنه يحد من تساقط الشعر، فقومي بنقع 3 أغصان إكليل الجبل في 2 كوب من الماء الساخن ويترك لمدة 5 دقائق ثم يصفى ويتم وضعه على الشعر ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، ثم يشطف الشعر بمنقوع أعشاب إكليل الجبل مرة ثانية بعد غسله ويكرر استخدامها أكثر من مرة على مد\ار الأسبوع.

البيض:

يحتوي البيض على البروتين التي تحتاج إليه فروة الرأس والشعر كما أنه يساعد نمو الشعر لاحتوائه على الحديد والزنك والكبريت والبروتين ويتم استخدامها عن طريق تكسير بيضة واحدة وفصل البياض عن الصفار ويوضع الصفار بوعاء مضاف لهم 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل واخفقي المكونات مع بعضها ثم يتم وضع الخليط على الشعر وتركيه لمدة 20 دقيقة ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء البارد والشامبو مع تكرار استخدام الوصفة مرة واحدة كل أسبوعين حتى تحصلين على نتائج فعالة.