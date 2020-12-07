وصفات سرية هندية ساحرة لتكثيف وتطويل الشعر وانبات الفراغات في أسبوع فقط

تكثيف وتطويل الشعر مشكلة تساقط الشعر وأيضاً الشعر الخفيف مشكلة قد يعتقد البعض هين ولكنها من أخطر المشاكل التي يتعرض لها الشعر سوء رجال أو سيدات فقد تواجهها بشكل كبير أثناء فترة الحمل والرضاعة، هذه المشكلة تسبب لها القلق والخوف من وسوس الصلع ووجود الكثير من فراغات الشعر، وفي ذلك الحين نجد أن فتيات الهند بالمسلسلات والأفلام التي نتبعها لهم يتمتعن بشعر طويل وكثيف، يجعل لدينا فضول كبير فيما يتبعونه من روتين يومي للحصول على هذه الإطالة والكثافة التي دومنا نحلم بها، فلا داعي للقلق فنحن بدورنا حرصنا على أن نوفر لكم القنبلة الهندية لإطالة الشعر بأسبوع.وصفات هندية ساحرة في إطالة الشعر بأسبوع
كل وصفاتنا المقدمة تعمل على تحفيز بصيلة الشعر بفروة الرأس، وتنشط الدورة الدموية مما يعمل على زيادة طول الشعر:صفار البيض
قومي بإحضار صفار بيضة وملعقتين من زيت الزيتون، ونقوم بخفق صفار البيضة بشكل جيد، ومن ثم يضاف لها ملعقتين من زيت الزيتون مع الاستمرار في الخفق دون توقف حتى تتجانس المكونات معاً، ومن ثم نقوم بتطبيق المزيج على الشعر وفروة الرأس، ويترك لمدة ربع ساعة، ومن ثم يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو الذي يناسب نوع شعرك.
خل التفاح: نحضر لتر من الماء الدافئ، ويضاف له ملعقتين من خل التفاح، ويخلط المكونين معاً، ويطبق على الشعر، ومن ثم يتم شطف الشعر.
من الممكن الاستعانة بمنقوع بعض الأعشاب مثل الروز ماري أو الشاي الأخضر والنعناع وغيرها، وتنقع بالماء الساخن أي نوع منهم لمدة ربع ساعة، ومن ثم نأخذ المنقوع لشطف الشعر بعد القيام بغسله، ومن الممكن إضافته للشامبو للحصول على نتائج أفضل.
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