مسحة واحدة لازالة شعر الجسم بالكامل والابطين والوجه بدون مجهود وفي ثواني ازاله فورية

ازالة شعر الجسم بالكامل لا يوجد فتاة لا تبحث عن طرق لإزالة شعر العانة بدون ألم أو أي تهيجات للجلد، وبالأخص العروس الجديدة المقبلة على الزواج تبحث بشكل مكثف عن طرق تساعدها في ذلك، ولكن قد نجد البعض منا يتجه للتقنيات الحديثة مثل أشعة الليزر التي شهدت إقبال كبير في الآونة الأخيرة، ولكن هل تدركين أنه بإمكانك التخلص من هذه المشكلة وأنت في منزلك ولم تحتاجي للكثير من المال، تعرفي عليها الآن وجربيها بنفسك.

وصفات طبيعية بمكونات بسيطة من منزلك وآمنة وفعالة في إزالة شعر العانة وعدم ظهوره مجدداً:

يتم من خلال مزج ربع ملعقة من دقيق الحمص، وأربع ملاعق من هلام الصبار، وملعقتين من زيت الخردل وتقلب المكونات معاً بشكل جيد.

يضاف له ملعقة صغيرة من زيت اللافندر، وتخلط جميع المكونات سوياً حتى أن نحصل على عجينة يسهل تطبيقها على الجلد.

ونضع المزيج على المنطقة المرغوب إزالة الشعر منها مع مراعاة أن يكون في عكس اتجاه نمو الشعر.

منها مع مراعاة أن يكون في عكس اتجاه نمو الشعر. وتترك لمدة نصف ساعة حت تجف، ومن ثم نحضر قطعة قماش نظيفة وتوضع على الخليط واضغطي عليها بشكل جيد.

وبعد ذلك نقوم بنزعها في عكس اتجاه نمو الشعر عند القيام بإزالة الشعر، ومن ثم تشطف بالماء الفاتر وتترك حتى تجف وترطب بكمية قليلة من زيت الزيتون، مع الحرص على تطبيقها ثلاث مرات في الأسبوع.

خلطة دقيق الحمص