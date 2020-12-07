طريقة كيكة الشطرنج التركية الباردة خطوة بخطوة مع الصور سهلة وبسيطة

طريقة كيكة الشطرنج التركية ، الحلى مثل التورتة والجاتوه والأنواع الأخرى من الكيك، كلها تحظى باهتمام بالغ من الكبار والصغار، ونطلبها جميعًا إذا ما كنا نتناول مشروبًا ساخنًا، أو حتى بعد تناول وجبة دسمة، حتى نشعر بالمذاق المحلى لها، ومن أهم ما يشغل الفتيات والسيدات، الطرق الجديدة لإعداد الكيك، سواء في المذاق أو حتى الشكل، ولهذا ننصحهم بتنفيذ طريقة كيكة الشطرنج السهلة.

للكيك أنواع عديدة، تختلف باختلاف المقادير وطرق التحضير أيضًا، ويمكنك تعلم إعداد وطرق تحضير الكيك على اختلافه، والحصول على كيكة جديدة ومختلفة الشكل والتصنيع في كل مرة.

ولتحضير كيكة الشطرنج التركية، والتي هي مزيج بين كيكة الشيكولاتة والتشيز كيك، والبعض يقمن بتنفيذها باستخدام طريقة عمل الكيكة الإسفنجية، وفي طريقتنا هذه لن تحتاجي سوى لعدد بسيط من المقادير، ومجموعة من الخطوات السهلة للتحضير.

مقادير كيكة الشيكولاتة وهي الجزء الأساسي، وهي كالتالي:

لابد أن يكون قطر الصينية المستخدمة في الخبز، 26 سم.

كوب و ¼ من الدقيق.

كوب سكر.

¼ كوب ماء ساخن.

½ كوب كاكاو خام.

½ كوب زيت نباتي أي نوع خفيف.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

½ ملعقة فانيليا.

4 بيضات طازجة.

رشة من الملح.

2 كوب جبن كريمي.

2 كوب كريمة خفق.

كوب ونصف سكر.

2 ملعقة طعام كبيرة من النشا.

بشر حبة ليمون واحدة.

عصير ليمونة واحدة.

للتزيين استخدمي الكاكاو الخام والسكر البودر.

ادهني قاعدة صينية الخبز بقطعة زبدة، ثم ضعي بها ورق زبدة، وهكذا تكون الصينية قد تجهزت. أحضري وعاء وضعي به كل المكونات الجافة، وقلبيهم كلهم. في وعاء آخر، ضعي بياض البيض، وضعي عليه عصرة الليمون، واضربيه بالمضرب الكهربائي. ثم أضيفي السكر بعد أن يحصل البياض على حجمه، وذلك بشكل تدريجي، حتى يتحول قوامه إلى أشبه بالكريمة. في وعاء آخر، ضعي عليهم الفانيليا ثم اضربيهم بالمضرب، ثم أضيفي الماء الساخن، واضربي حتى يتحول لونه إلى الأصفر الباهت، وأضيفي إليه السكر أيضًا. صبي صفار البيض إلى البياض الكريمي، ثم اخلطيهم بالسباتيولا. أحضري المكونات الجافة التي كنت قد خلطتيها من قبل، وباستخدام (المنخل)، قومي بنخل المكونات الجافة فوق خليط البيض، وهي خطوة مهمة حتى تتخلصي من أي مكون جاف قد يتسبب في ظهور بعض المشاكل في الكيكة. اخلطي كل المكونات معًا في نفس الوعاء، ثم ضعي إليها الزيت، واستمري في التقليب. قومي بصب خليط كيكة الشيكولاتة، في الصينية المجهزة. قومي بإدخال كيكة الشيكولاتة إلى الفرن، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة 40 دقيقة، واختبري نضجها بخلة أسنان، إذا خرجت نظيفة هكذا تكون الكيكة قد أصبحت جاهزة. اتركي الكيكة في الثلاجة عقب أن تبرد، لمدة 3 إلى 4 ساعات، أو يمكنك تركها طيلة الليل. قومي بنزع الطبقة العلوية من الكيك، ثم استخدمي سكينة تقطيع الكيك، وقطعيها إلى حلقات (يمكنك استخدام طبق، لتقطيع الكيكة بشكل دائري (مثل الصورة). لعمل الجزء الأبيض، وهو التشيز كيك، في وعاء ضعي الجبنة الكريمي، واتركيها في درجة حرارة الغرفة، ثم اهرسيها بشوكة، ثم أضيفي السكر وبشر الليمون وعصير نصف ليمونة، ثم اضربيها بالمضرب الكهربائي معًا، حتى تنعم ثم أضيفي إليها كريمة الخفق. ثم أضيفي نشا إلى التشيز كيك، واضربيها ثانية. في صينية الخبز، ضعي الطبقة التي قمت بقطعها من أعلى كيكة الشيكولاتة، وضعيها مثل قاعدة، ثم قومي بفرد طبقة من التشيز كيك عليها. ضعي باقي حلقات كيكة الشيكولاتة من الأعلى، ثم املائي الفراغات بينها، بالتشيز كيك. ثم قومي بوضع طبقة أخيرة من التشيز كيك بالأعلى، عقب الانتهاء من ملء الفراغات كلها في الصينية. (شاهدي الصور). اتركي كيكة الشطرنج داخل الثلاجة، حوالي 4 ساعات حتى تتماسك. للتزيين، قطعي شرائط من ورق الزبدة، ثم قومي برش الكاكاو الخام في الفراغات، ثم انزعيه وغطي الأجزاء التي قمت برشها، ثم رشي سكر الباودر في الفراغات. قومي بتقطيعها واستمتعي بكيكة الشطرنج التركية.

لا تنس إشعال الفرن قبل البدء، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، وذلك للحصول على الجزء المتعلق بكيكة الشيكولاتة هشة وطرية. إذا كنت من عشاق التشيز كيك والكيكة الشيكولاتة، هذه الكيكة هي المناسبة لك. لا تنس وضع كيكة الشيكولاتة في الثلاجة، 5 ساعات قبل البدء في التقطيع إلى حلقات. لا تنس وضع كيكة الشطرنج في الثلاجة بعد الانتهاء من تجهيزها، حتى تكون سهلة التقطيع.