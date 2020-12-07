دراسة: النساء في سن اليأس عرضة للإصابة بكورونا

عوامل عدة أكدتها مجموعة من الدراسات والأبحاث من مختلف دول العالم، تلعب دورًا رئيسيًا في ارتفاع فرص الإصابة بفيروس كورونا، ومنها الأمراض المزمنة، إلى أن دراسة تخص النساء ذكرت أن النساء في مرحلة معينة من العمر يكن أكثر عرضة لفيروس كورونا، فما دوت الخليج؟

النساء وكورونا:

توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء بعد انقطاع الطمث لديهن مستويات منخفضة من هرمون الأستروجين، وقد يكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا، وحسب ما ذكرته صحية ديلى ميل البريطانية، دعا علماء من كلية كنجز بلندن إلى التحقيق في الصلة المحتملة بين انقطاع الطمث وفيروس كورونا.

تفاصيل الدراسة:

تأتى الدراسة، التي حللت بيانات أكثر من 500 ألف امرأة في المملكة المتحدة، بين مايو ويونيو، في الوقت الذى حصلت فيه الدُفعات الأولى من لقاح فيروس كورونا الذى تنتجه شركة Pfizer / BioNTech على موافقة الهيئة الطبية البريطانية.

وفحص العلماء في دراستهم معدل الإصابة بفيروس كورونا المتوقع بين النساء بعد انقطاع الطمث والنساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث اللائي يستخدمن حبوب منع الحمل المركبة والنساء بعد انقطاع الطمث اللائي يتناولن العلاج بالهرمونات البديلة.

نتيجة الدراسة:

أظهرت الدراسة أن النساء اللاتي تعرضن لانقطاع الطمث وكن في الفئة العمرية 45-50 كان لديهن معدل إصابة بفيروس كورونا أعلى من غيرهن.

وأبلغت النساء في هذه المجموعة أيضًا عن أعراض فقر الدم والحمى والسعال المستمر والحاجة إلى العلاج بالأكسجين في المستشفى.

وفي الوقت نفسه كان لدى النساء اللائي يستخدمن حبوب منع الحمل والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا معدل أقل من فيروس كورونا المتوقع وكان معدل الاستشفاء أيضًا أقل بكثير، وافترض الباحثون أن هرمون الجنس الأنثوي يمكن أن يعمل كحماية من المرض.