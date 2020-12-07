فوائد البردقوش للهرمونات معروفة منذ القدم لأن البردقوش من أكثر النباتات التي كانت تستخدم في علاج الأمراض النسائية مثل اضطراب الهرمونات وهو فعال في ذلك، كما أنه له فوائد عدة سوف نستعرضها في هذا الموضوع.

عن البردقوش:

المردقوش أو البردقوش أو المردكوش، هو نوع نباتي عشبي معمر يتبع جنس المردقوش من الفصيلة الشفوية، وهو نبات عطري من مجموعة النعانيع. يستخدم على نطاق واسع في الصناعات الغذائية كتوابل مع اللحوم والخضراوات.

فوائد البردقوش للهرمونات:

البردقوش عشبة تحمي من اضطرابات الهرمونات خلال سن اليأس.

من فوائد البردقوش انه فعال في إعادة التوازن الطبيعي لهرمونات التكاثر الذى يؤدي خللها بنقصها أو زيادتها إلى حدوث العقم عند الجنسين.

البردقوش له أثر فاعل في تنظيم هرمونات الرنين، وهرمونات الغدة الجاركلوية كهرمون الآلدوستيرون، والبروستاجلاندين، إلى جانب أنه يُنظم هرمون البرولاكتين.

يستخدم البردقوش في علاج حالات عدم انتظام نزول الدورة الشهرية، وعُسر الطمث.

من فوائد البردقوش أنه يعيد الاتزان الهرموني في الجسم ككل.

يساعِد البردقوش في تنظيم دورة الهرمونات في عملية الأيض أو التمثيل الغذائي.

يزيد البردقوش تدفّق الحليب في ثدي المرأة المرضعة.

البردقوش يُنظّم هرمون البرولاكتين المسؤول عن انتظام إدرار الحليب.

يعمل البردقوش على علاج تكيس المبايض الذي يسببه اضطراب الهرمونات.

دراسة عن البردقوش:

نشرت دراسة في 9 شباط/فبراير عام 2015 في مجلة علوم التغذية البشرية عن دور البردقوش في إعادة التوازن الهرموني وتنظيم الدورة الشهرية عند المرأة، حيث أجريت الدراسة على خمس وعشرين امرأة ممن يعانون من اضطرابات هرمونية، وقد تم فحص مستوى هرموناتهن قبل التجربة، ثم قمن بشرب شاي المردقوش مرتين يومياً؛ فأظهرت النتائج انخفاض في مستويات الأندروجينات الكظرية (هرمونات تفرزها الغدة الكظرية تعمل على تنظيم الخواص الجنسية)، كما وجدت أن البردقوش يوازن مستوى الهرمونات في الجسم وبالتالي يحمي من تكييس المبايض.

فوائد البردقوش الصحية: