فوائد الزنجبيل لمرضى السكري تحدثت عنها كثير من المواقع الطبية، والتي أكدت أن الزنجبيل يسهم في خفض مستوى السكر في الدم، وهاهو تقرير نشر في موقع Bold Sky، أكد أيضًا قدرة الزنجبيل في الوقاية من الإصابة بمرض السكرى، إليكم التفاصيل.

الزنجبيل والسكري:

أظهر التقرير أن الزنجبيل يعد أفضل الأعشاب الطبية والأكثر فاعلية المستخدمة في الوقاية من السكري والتعامل معه.

وطبقا للبيانات الصادرة في الاتحاد الدولي للسكري ، قد يعاني حوالي 10 % من البالغين من مرض السكري حتى عام 2040، حيث أظهرت الدراسة أن الزنجبيل يحتوى على العديد من المركبات النشطة مثل البارادول والجنجيرول ومشتقات الأسيتيل، وتبين أنه ذو تأثير كبير على مستويات الجلوكوز بالدم، حيث يفرز البنكرياس هرمون يسمى الجلوكاجون لتحفيز إفراز الجلوكوز المخزن في الكبد لموازنة نقص الجلوكوز في الجسم، استجابةً لإفراز الجلوكوز ، يفرز الجسم الأنسولين لموازنة مستويات السكر في الجسم.

و نظرًا لأن مرضى السكر قد قللوا من إنتاج الأنسولين أو عجز الأنسولين عن تحويل الجلوكوز إلى طاقة، فإن نسبة الجلوكوز في الدم تظل مرتفعة في الجسم، ويساعد تناول الزنجبيل لمدة 12 أسبوعًا (2 جرام يوميًا) ، في خفض نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام.

فوائد الزنجبيل:

كشف التقرير عن تأثير الزنجبيل على حساسية الأنسولين، التي دوت الخليج السبب الرئيسي للإصابة بالسكر، حيث لا يستطيع الجسم الاستجابة بشكل صحيح للأنسولين لتحويل الجلوكوز إلى طاقة، لكن الاستهلاك اليومي من الزنجبيل لمدة ثمانية أسابيع يمكن أن يؤدي إلى تحسين مقاومة الأنسولين عن طريق تقليل نسبة الجلوكوز في الدم الصائم والهيموجلوبين.

وتبينت أيضا قدرة مشروب الزنجبيل على منع مضاعفات السكر للعديد من المرضى، والتي تتمثل في اعتلال الكلية السكري المتسببة في أمراض الكلى، واعتلال الشبكية السكري واعتلال عضلة القلب السكري التي تسبب في أمراض القلب، واعتلال الأعصاب السكري المؤدية الى تلف الأعصاب.