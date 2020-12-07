كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفة بسرعة خيالية في دقائق ومن أول استخدام

كنز رباني لتطويل الشعر، مظهر الشعر من أهم الدواعم لأي فتاة، حيث يكسب الشعر الصحي صاحبته ثقة كبيرة بالنفس، لذلك يجب أن تهتم كل أنثى بمظهر شعرها وصحته، ومن أهم علامات جمال الشعر هو طوله وكثافته، وللحصول على هذه الميزة يمكن استخدام عدة مواد طبيعية مثل الزيوت، التي لها تأثير كبير على طول الشعر ولمعانه.

كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفة بسرعة خيالية

يمكن خلط ربع كوب من زيت الزيتون مع ربع كوب من زيت الخروع، ورفع الخليط على النار وإضافة خمس معالق من الكركديه إليه، ويعدها نترك الخليط على النار لعشر ثواني فقط، بعد ذلك يتم توزيع الخليط على كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف مع الحرص على تدليك فروة الرأس بالخليط لمدة لا تقل عن دقيقة، وبعد ذلك نغطي الشعر بفوطة مبللة وتم تبخيرها وهذا للحفاظ على الرطوبة داخل الشعر، وبعدها نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي، ويتم تكرار هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية.

وصفة زيت جوز الهند والخروع

كذلك يمكن خلط ربع كوب من زيت جوز الهند مع ربع كوب من زيت الخروع، ثم يوزع الخليط على الشعر بالكامل، ثم نغطي الشعر بالقبعة البلاستيكية ونتركه لمدة ليلة كاملة وفي الصباح يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي، ويتم تطبيق هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة.

زيت السمسم

يمكن استخدام زيت السمسم أيضاً لتطويل الشعر، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة منه مع ربع كوب من زيت جوز الهند، وبعدها يٌطبق الخليط على الشعر ويُترك لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، ويفضل ارتداء البونيه الحراري على الشعر، وذلك للحصول على نتيجة أفضل، ويمكن تطبيق هذا الخليط على الشعر مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

جل الصبار لتكثيف الشعر

كذلك يمكن استخدام جل الصبار لتطويل الشعر، حيث يتم خلط كوب منه مع ربع كوب من زيت الخروع، وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة صغيرة من بودرة الريحان وملعقة كبيرة من بودرة الحلبة، بعد خلط المكونات السابقة جيداً يتم توزيعها على شعر رطب، ويترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن خمس ساعات، وبعد ذلك يٌغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ونكرر هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة.