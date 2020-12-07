علاج تلف وتقصف الشعر الهايش باستخدام وصفات وماسكات طبيعية في أسرع وقت

تقصف الشعر من أكثر الأعراض المزعجة التي يعاني منها الكثير من النساء والرجال أيضا، كما أن الكثير يلجأ إلى منتجات فرد الشعر الكيميائية أو أجهزة فرد الشعر الحرارية التي تدمر الشعر وتؤدى إلى تقصف الشعر وتلفه فيلجأ الشخص إلى أنفاق الكثير من المال لعلاج تقصف الشعر، لذلك سنعرض لكم اليوم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أفضل الطرق التي لا تحتاج إلى تكاليف باهظة لعلاج تلف وتقصف الشعر.

مع الاستمرار في استخدام مواد فرد الشعر المختلفة يؤدي ذلك إلى مشاكل كثيرة للشعر منها جفاف الشعر وتقصفه وقد يصل إلى تساقط الشعر أيضا وإذا استمر الإفراط في استخدام منتجات فرد الشعر قد يصيب بصيلات الشعر بأضرار كبيرة، لذلك يجب عليك الحد بل عد استخدام منتجات فرد الشعر الكيميائية واستبدالها بوصفات طبيعية لفرد الشعر والآن سوف نتعرف على أفضل ماسكات الطبيعية لعلاج تلف وتقصف الشعر:

يمتلك المايونيز كمية كبيرة من البروتين الذي يدعم الشعر التالف بسبب مواد فرد الشعر الكيميائية لكي ينعم الشعر بالبروتين الكافي كي يصبح أكثر قوة ونعومة ولامعان، فالمايونيز يعمل على ترطيب ونعومة الشعر.

المكونات

كمية مناسبة من المايونيز

صفار بيضتين

طريقة استخدام ماسك المايونيز

يتم غسل الشعر بالشامبو والماء جيدا حتى يصبح الشعر رطب. يتم خلط صفار البيض والمايونيز جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. يوضع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف مع التدليك برفق باستخدام أطراف الأصابع. يتم تكرار ماسك المايونيز مرة كل أسبوع وسوف تلاحظين الفرق.

يحتوي جل الصبار على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين و، ه، ج، التي تعمل على معالجة الشعر التالف بسبب الفرد، كما يعد جل الصبار مهدي طبيعي لفروة الرأس.

المكونات

عدد 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار

عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة استخدام ماسك جل الصبار

يتم مزج جل الصبار وزيت الزيتون ووضعهم على فروة الرأس والشعر كله. يترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر وشامبو مناسب للشعر.

ملحوظة: يمكن استخدام كبسولات فيتامين ه ، ومزجها مع جل الصبار وزيت زيتون حيث تساعد في معالجة تقصف الشعر نهائيا وترطيب الشعر كله من الجذور حتى الأطراف.

تعمل الزيوت على ترطيب ونعومة الشعر وعلاج أي تلف ناتج عن مواد فرد الشعر الحرارية أو الكيميائية، أما الموز فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات والبوتاسيوم التي تساعد في ترطيب وتنعيم وتقوية الشعر الخشن والموعد والتخلص من تقصف الشعر نهائيا.

المكونات

ثمرة موزة مهروس

ملعقة كبيرة من زيت اللوز

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت الذرة

طريقة تحضير ماسك الموز والزيوت الطبيعية