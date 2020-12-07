صبغ الشعر باللون الأحمر العنابي بمكونات موجودة فى مطبخك

صبغ الشعر باللون الأحمر بمواد طبيعية، هناك العديد من الطرق لصبغ الشعر باللون الأحمر بمواد طبيعية ويسهل صبغة في المنزل، فهذه الطرق تستخدم كبديل للصبغات المستخدمة في مراكز التجميل والتي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالشعر وتضعفه وتتلفه، لذا من المستحب استخدام المواد الطبيعية في صبغ الشعر، وعلى الرغم أنها تعطي لون بسيط وخافت وخاصة مع الشعر الداكن، إلا أن تكرار صبغ الشعر بالمواد الطبيعية يجعل لونه ناصع أكثر، وإليك بعض الطرق الطبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل.

الكركدية

صبغ الشعر باللون الأحمر

يستخدم عن طريق غلي بعض أوراق الكركدية في قليل من الماء لكي يكون مركز، واتركيه ليبرد، ثم قومي بتصفيته، وبعدها اسكبيه على شعرك وإذا كنتي تريدين تفتيح الدرجة قليلا أضيفي بعض قطرات من الليمون.

البنجر

عصير البنجر وعصير الجزر تتعدد الإضافات على حسب درجة اللون التي تريديها فيمكنك أن تستخدمي عصير البنجر أو عصير الجزر لتعطي شعرك اللون الأحمر، ويمكنك أن تضعي هذا الخليط على شعرك وتتركيه مدة لا تقل عن ساعة، وتغطي شعرك بكيس بلاستيك أو كاب الاستحمام، واستخدمي خل التفاح لتثبيت اللون برشة على شعرك قبل غسله.

الزهور الحمراء

الزهور التي تحمل خصائص صبغية، هناك بعض الزهور التي ثبت أن لها خصائص صبغية مثل زهرة القطيفة المخملية، زهرة البكورية، ووردة المسك، احضري إحدى هذه الزهور واغليها في قليل من الماء، اتركيها لتبرد، ثم صفيها من أوراق الزهور وصبي الخليط على شعرك واتركيه لفترة حتى يجف شعرك ويثبت اللون.

وصفة فعالة لصبغ الشعر أحمر ناري

المكونات:

3 ملاعق كركدية.

بنجر.

ملعقة من مسحوق دم الغزال.

2 ملعقة من الزبادي.

كوب من الحناء.

4 ملاعق زيت زيتون.

ربع كوب من الخل.

طريقة التحضير والاستخدام:

يُغلى الكركدية فى نصف كوب من الماء.

ثم تُبشر ثمرة البنجر في نصف كوب ماء ثم تُخفق في الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك يتم تصفية عصير البنجر وعصير الكركدية، ثم تُضاف إليهم باقي المكونات السابق ذكرها.

بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الشعر من الجذور للأطراف، ثم يترك لمدة لا تقل عن 6 ساعات على الشعر، وبعد ذلك يُغسل واستمتعي بلون شعر احمر ناري مميز.