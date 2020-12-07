أحلى كيك بالفواكه بمكونات اقتصادية سهلة وسريعة

طريقة عمل كيك الفواكة المجففة من أسهل أنواع الكيك الهش والسهل التحضير، حيث أنها طرية بقوام عالي رطب ويضاف لها قطع من الفواكه المجففة وتلك التي تباع في المحلات مع إضافة لها المكسرات وتلك على حسب الرغبة، ولكنها يمكن صنعها بالفواكه المجففة فقط، لتعطيك طعم رائع فإنها كيك فرنسي الأصل من داخل المطبخ الفرنسي وكيك الفواكه من وصفات الفاخرة اللذيذة التي لها طعم رائع، وسنتعلم معك طريقة عمل كيك فواكه المجففة مظبوطة بمقادير ومكونات مثالية ومتوفرة بكل منزل وسنخبرك طرق صنع الكيك خطوة بخطوة. مقادير عمل كيك فواكه مجففة بطعم مثالي نحتاج إلى 2 كوب وربع دقيق. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا. ربع كوب حليب بودرة مطحون. نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون ناعم. نصف ملعقة صغيرة جيهان مطحون. ربع ملعقة صغيرة بهارات على حسب الرغبة. كوب لبن فاتر أو دافئ. كوب زيت كبير. كوب ونصف سكر بني. 2 ملعقة كبيرة طحينة. عدد 3 بيض بحرارة الغرفة. كوب فواكه مجففة مشكل. كوب مكسرات مشكل. ملعقة كبيرة زبيب. طريقة عمل كيك الفواكة المجففة التركية أولا انخلي كل مكونات الجافة من دقيق وبهارات وبيكنج باودر والبيكنج صودا وكل البهارات وتترك جانبا.

ثم يسخن الفرن قبل صنع الكيك، وفي وعاء عميق ضعي الدقيق بعد نخله مع مكونات الجافة واخلطيهم بالمضرب اليدوي أو الكهربائي وضيفي لهم الحليب والزيت والطحينة وتقليب المكونات معا وضيفي البيض بالتدريج واحدة تلو الأخرى.

استمري في الخفق ويجب الاهتمام بأنه لا يضاف البيضة الثانية إلا بعد التأكد من اختفاء البيضة الأولى في الخليط، بالتدريج ستجدي المزيج أصبح ثقيل ويضاف عليه المكسرات والفاكهة المجففة.

وقلبي المزيج بالملعقة السيليكون وجهزي قالب الصينية مع دهنها بالسمن أو الزبدة وصبي الخليط بالتدريج في الصينية.

تدخل الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية ويكون ساخن حتى لا تهبط الكيك وتصبح جافة ويابسة، تأخذ حوالي 50 دقيقة حتى تنضج تماما ويكون قلب الكيك ناضج، تخرج الكيك وتظل حتى تبرد وتزين بالسكر البودرة أو يصب عليها الحليب المكثف أو صوص كراميل وتقدم.

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