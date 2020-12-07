طريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات اللذيذة

طريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات، تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل كيكة الزبادي، لأنها من أحب المخبوزات للكبار والصغار، وتستخدم في الإفطار والعشاء وفي وجبات الأطفال في المدارس، وهناك من يسميها كيكة الرواني أو البسبوسة، وإليكي عزيزتي المقادير والطريقة ليتم إعدادها من مطبخك بكل سهولة ويسر. طريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات طريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات المقادير كوب دقيق.

1 كوب سميد.

1 كيس بيكنج بودر.

3 بيضات.

1\2 كوب سكر.

1\2 كوب زيت.

1\2 كوب جوز هند.

2 كوب زبادي.

2 كيس فانيليا.

ملعقة خل.

رشة ملح. خطوات عمل الكيك قبل البدء في التحضير سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم ادهني قالب الكيك بالسمن.

في الخلاط اخلطي البيض والفانيليا، ثم أضيفي الزيت والسكر، وبعدها الزبادي وملعقة خل.

في بولة عميقة أضيفي المكونات الجافة وهي الدقيق والسميد والبيكنج بودر ورشة ملح واخلطيهم ببعض جيدًا، ثم أضيفي عليهم المكونات السائلة واضربيهم جيدًا باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي.

احضري صينية مقاس 26، وصبي بها الخليط وادخليها فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة، ثم جهزي شربات خفيف، واتركيها فى الفرن لتنضج في غصون 45 دقيقة. طريقة عمل الشربات كوب سكر.

2 كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون. خطوات عمل الكيكطريقة عمل الشربات خطوات التحضير: أضيفي المكونات السابقة في إناء على النار حتي النضج، ويمكنك أن تختبري نضج الكيكة بواسطة خلة أسنان، وانتبهي أن تضيفي الشربات البارد على الكيكة وهي ساخنة، ويمكنك أن تزينيها باستخدام جوز الهند، الكرز أو أي إضافات أخري كما تشائين .

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