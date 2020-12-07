علامات سرطان القولون لا يعلمها الناس ويعتقدون أنه القولون العصبي

علامات سرطان القولون تظهر عند معظم الناس معتقدين أن الآلام الظاهرة هي بسبب القولون العصبي دون معرفة الفرق بينهم،يتم تشخيص حالات الإصابة بسرطان القولون في مرحلة متأخرة نظراً لظهور أعراض خفيفة في البداية يمكن القضاء عليه باستخدام المسكنات وأدوية علاج القولون العصبي، يسهل علاج المرض في المرحلة الأولى إذا تم تشخيصه سريعاً من الأطباء لكن في حالة التجاوز عن الأعراض ووصوله لمرحلة متأخرة يصعب علاجه والشفاء منه.

سرطان القولون يسمى أيضاً سرطان المستقيم وهو أحد أنواع السرطانات التي تصيب أخر 15 سنتيمتر في الأمعاء الغليظة من القولون يظهر على شكل ورم صغير في بطانة الأمعاء، لكن السؤال المهم هو كيف يمكن التفريق بين أعراض سرطان القولون والقولون العصبي ؟

ظهور الدم مع البراز.

إخراج البراز بشكل رفيع.

تشنجات في الأمعاء بشكل دئم.

أوجاع في منطقة البطن.

الشعور بالانتفاخ وتجمع الغازات في منطقة البطن.

عدم القدرة على تناول الطعام.

حالات الأسهال والإمساك المستمر.

خسارة الوزن بشكل سريع دون سبب.

التعب والإرهاق الشديد.

في حالة تناول العرقسوس أو الشمندر يتسبب في تغيير لون البراز إلى اللون الأحمر، أما بعض الأدوية التي تحتوي على مركبات الحديد أو أدوية الأسهال تؤدي إلى تغيير البراز إلى اللون الأسود فلا يختلط عليكم الأمر عند تناول هذه الأطعمة أو الأدوية.

لون البول يكشف صحتك

تشنجات في الأمعاء عند تناول بعض الأطعمة مثل البقوليات.

ظهور مخاط أبيض اللون في البراز.

حالات الإمساك والأسهال بشكل غير منتظم.

حركة غير منتظمة في الأمعاء.

في حالة ظهور اكتئاب القولون العصبي النفسي يشعر المريض بالقلق والاكتئاب.

تتشابه أعراض القولون العصبي مع أعراض سرطان القولون ويصعب التمييز بينهم إلا عن طريق الذهاب إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص عن طريق منظار للقولون أو تحليل الدم.

تناول المشروبات الكحولية بشكل مفرط.

التدخين لفترة طويلة.

السمنة وعدم ممارسة الأنشطة الرياضية.

تناول اللحوم والدهون أكثر من تناول الخضراوات والألياف.

التاريخ العائلي إذا تم إصابة أحد أفراد العائلة بسرطان القولون.

أسباب ظهور علامات سرطان القولون

في حالة الشعور بأي علامة من هذه العلامات لا تتردد في الذهاب إلى الطبيب لإجراء التشخيص على الحالة للتمكن من سرعة العلاج حيث تختلف الأسباب المؤدية لظهور أعراض سرطان القولون.