أفضل طريقة لتفتيح البشرة في خمس دقائق فقط لن تصدقي النتيجة

تتساءل العديد من السيدات حول ما هي أفضل طريقة لتفتيح البشرة ؟ هل هي من الطرق الطبيعية والمجربة؟ أم هي بواسطة استخدام بعض المنتجات التي يتم شراؤها من الصيدليات والأسواق؟ ولكن يمكن القول أن هناك العديد من الطرق المجربة التي أثبتت فعاليتها في تفتيح البشرة وسوف نقوم بسردها لكم في هذا المقال.

أفضل طريقة لتفتيح البشرة

الجدير بالذكر أن العسل يحتوي على العديد من الخصائص التي تعمل على مكافحة الميكروبات والجراثيم، ويضفي للبشرة الحيوية والجاذبية التي ترغب بها كل أنثى، ويساعد العسل من ناحية أخرى على التخلص من البثور وحب الشباب.

المكونات:

ملعقة ونصف من الحليب.

1\2 ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من العسل.

عصير ليمون

طريقة الإعداد:

أولاً نخلط كافة المكونات التي ذكرناها، ومن ثم مزجهم مع زيت اللوز.

نقوم بوضع الخليط الناتج على البشرة.

يتم تركه لمدة ربع ساعة وبعدها يتم غسل البشرة جيداً بالماء.

يتم تكرار تلك الوصفة يومياً خلال الأسبوع.

وصفة ورق النعناع

أوراق النعناع من الأوراق المفيدة جداً للبشرة، ومن تلك الفوائد:

تطهير وتنظيف البشرة.

إضفاء النعومة، وتنشيط الدورة الدموية.

يساعد في إزالة البثور والرؤوس السوداء.

طريقة الإعداد:

نقوم بطحن ورق النعناع ومزجه بالخلاط الكهربائي حتى مرحلة تكوين العجينة.

نضع العجينة الناتجة على البشرة، ومن ثم تركها لمدة 15 دقيقة ونتركها على الوجه.

وصفة الأناناس لتفتيح البشرة

تعد أفضل طريقة لتفتيح البشرة وتلك الفاكهة من الأنواع التي تحوي بداخلها العديد من المركبات التي تعمل على تبييض البشرة، ومنها بعض المواد المشابهة لمادة Tyrosinase.

طريقة الإعداد: