أضرار لم تعرفيها من قبل عن القرفة

أضرار القرفة، القرفة واحدة من أفضل الأعشاب المستخدمة في تحضير الطعام والكثير من الاستخدامات الأخرى، حيث تحتل القرفة المركز رقم 27 في قائمة أفضل التوابل والأعشاب، فهي غنية بمضادات الأكسدة والالتهابات والجراثيم وبذلك تحمل العديد من الفوائد للجسم، ولكن قد يفاجئ البعض منا عند سماع أن للقرفة أضرار فهي حقيقة تامة، على الرغم من قلة الفئة التي تعلم بذلك ولكن أضرار القرفة معروفة لدى البعض الآخر وهي عديدة.

أنواع القرفة حول العالم

للقرفة نوعين أساسيين هما:

قرفة سيلانية: هي القرفة الحقيقة تتميز بأن لونها أخف ومذاقها خفيف ومرارته أقل. قرفة كاسيا: هي القرفة التقليدية وهي صينية المنشأ، لونها داكن قليلًا وصعبة الكسر، وتستخدم في مجالات عديدة وقد لا تحمل أي أضرار على الصحة مادامت في المعدل الطبيعي لاستخدامها.

سلبيات القرفة على الجسم

بغض النظر عن فوائد القرفة العديدة إلا أنه يجب أن نكون على علم بأضرارها لتجنبها والالتزام بتناول كميات معتدلة منها:

للنساء الحوامل

تحمل القرفة ضررًا كبيرًا للنساء الحوامل، حيث تسمح بحدوث المخاض بشكل مبكر مع تشنجات وانقباضات الرحم بشكل متكرر، وكذلك تسبب عسر الهضم وآلام بالمعدة.

تزايد السموم بالجسم

يجب الالتزام بالكمية المحددة من القرفة يوميًا وهي لا تتخطى 6 جرام باليوم، حتى لا تزيد من تراكم السموم في الجسم وحدوث بعض ردود الفعل التجسسية منها.

محتويات القرفة

وفقًا لبعض الدراسات فإن القرفة تحتوي على وارفارين وكومارين وهي مكونات تساعد في منع حدوث تجلط الدم، لأن النسبة الزائد من كلاهما في الجسم قد تقود للإصابة بالفشل الكلوي وتسبب العديد من الأضرار للكبد.

انخفاض مستوى الجلوكوز بالدم

فإن كثرة تناول القرفة يساعد في خفض مستوى سكر الدم بشكل ملحوظ مع التعود على القرفة، ولكن القرفة السيلانية أقل ضررًا من قرفة كاسيا، وكذلك يفضل تقليل نسبة زيت القرفة المتناول يوميًا ويكتفى بمعدل 2 حتى 3 قطرات فقط.

تقرحات الفم

من مكونات القرفة مركب سينامالدهيد ومعروف بتأثيره على الجسم عند تناوله بشكل مستمر، حيث يسبب تكون تقرحات الفم وبعض الردود التحسسية الأخرى.