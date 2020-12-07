كل ما تريد معرفته عن البلاستيك وأنواعه وأضراره

البلاستيك وأنواعه وأضراره، العديد من المنتجات والأدوات من حولنا يتم صنعها من البلاستيك، ولكنها ليست نفس النوع من البلاستيك فهي تختلف على حسب الحاجة والغرض من البلاستيك نفسه، وجاء ذلك من اقتراحات جمعية صناعة البلاستيك لكي يستطيع القائمون على العمل والأشخاص المستخدمين للبلاستيك التفرقة بين البلاستيك وأنواعه، لتجنب أضراره والانتفاع بفوائده المرغوبة، وكذلك تفيد عند إعادة تدوير البلاستيك واختيار الطريقة السليمة لتدويره، ولذلك قبل شراء المنتجات البلاستيكية يجب التعرف على معنى الرقم الموضح على العلبة لمعرفة النوع والأضرار والفوائد.

البلاستيك رقم 1: يعرف باسم بولي إيثيلين تريفثاليت، أو Polyethylene Terpthlalate رمزه PET أو PETE. البلاستيك رقم 2: اسمه High density Polyethylene وهو البولي ايثيلين عالي الكثافة، رمزه HDPE. البلاستيك رقم 3: اسمه Polyvinyl Chloride وهو بولي فينيل كلوريد ورمزه PVC.

أنواع البلاستيك المختلفةفوائد أضرار البلاستيك وأنواعه

ولكل نوع من أنواع البلاستيك فائدة مخصصة منها:

بلاستيك Polyethylene Terpthlalate

من أنواع البلاستيك الخفيفة الوزن ولكن صلبة، تمتص ما بداخلها بسهولة فتصنع للمنتجات التي تستخدم مرة واحدة فقط، لأنه بمجرد تعرضه للضوء يتكسر ويبدأ في التسريب، ويعاد تصنيعه في النهاية.

استخدامات بلاستيك Polyethylene Terpthlalate

يستخدم في عبوات المشروبات الغازية، والزيوت، السوائل، الأمشاط، عبوات زى الفول السوداني، والحبال، وأكياس الفاصوليا.

بلاستيك High density Polyethylene

يختلف عن البلاستيك الأول في أنه أقوى منه بكثير ويتحمل الضوء والحرارة، على الرغم من أنه شفاف ولكنه لا يسرب ما يحتويه ولا ينقل أي ملوثات لها، كما أنه يتحمل الأشعة الفوق بنفسجية القادرة على تدمير وتغيير لون البلاستيك، ويتحمل حرارة حتى 80 درجة مئوية، ويعاد تصنيعه في النهاية.

استخدامات بلاستيك High density Polyethylene

زجاجات الصابون والمنظفات، أوعية اللبن، زيوت السيارات، بعض الألعاب الصغيرة، عبوات الشامبو.

بلاستيك Polyvinyl Chloride

يعتبر من أنواع البلاستيك الضارة والخطيرة للاستخدام الأدمي والكائنات الحية بشكل عام، فلا يستخدم في تصنيع أدوات الطعام حتى لا يختلط به، لأنها تؤثر على الهرمونات للرجال والنساء وحياة الكائنات الحية.

استخدامات بلاستيك Polyvinyl Chloride

يستخدم فقط في تصنيع مواسير السباكة والبلاط والسيراميك، وفي الغالب لا يعاد تصنيعه وإذا تم فيصنع منه المنازل المتنقلة والأرضيات.