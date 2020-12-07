فوائد عصير الطماطم: لن تصدق ماذا سيحدث عند شرب عصير البندورة يومياً

فوائد عصير الطماطم ، الطماطم أو البندورة هي من أنواع الأغذية الوظيفية التي تعمل على إمداد الجسم بالمركبات الكيميائية الهامة التي يحتاجها، وتندرج الطماطم تحت الفصيلة الباذنجانية التي يمكن زراعتها في معظم فصول السنة، والطماطم لها العديد من الفوائد الصحية للجسم، وسوف نسرد لكم الآن فوائد شرب عصير البندورة. القيمة الغذائية لعصير البندورة القيمة الغذائية لعصير البندورة القائمة التالية توضح القيمة المتواجدة لكوب واحد من عصير الطماطم: الدهون 0.12 جرام

السعرات الحرارية 41 سعرة حرارية

الكربوهيدرات 10 جرام

البروتين 1.80 جرام

الألياف 1 جرام

البوتاسيوم 556 ملل

الدهون المشبعة 0.020 جرام

السكريات 8.70 جرام

الصوديوم 655 ملل فوائد عصير الطماطم يعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي والكبد بالجسم، ويساعد أيضاً في التقليل من أعراض الإصابة بالإمساك.

يعمل كوب واحد من عصير الطماطم بإمداد الجسم بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها ومنها فيتامين B.K,A والحديد، والفسفور، والبوتاسيوم، والمغنسيوم.

يحتوي عصير الطماطم على بعض المكونات الطبيعية التي تقلل من أعراض ظهور بثور الوجه والحبوب.

يعد من المطهرات الطبيعية التي تخلص الجسم من أمراض الإسهال، وهو يقوم بالحد من تكوين حصوات الكلى.

يعمل على الحفاظ على صحة القولون وذلك لاحتوائه على الألياف الطبيعية الهامة.

بعض الدراسات أشارت أن عصير الطماطم يساعد في منع الإصابة بسرطان البروستاتا. طريقة عمل عصير الطماطم فوائد عصير الطماطمطريقة عمل عصير الطماطم المكونات: 10 حبات من الطماطم الطازجة.

1\2 كوب كبير من الماء.

حزمة كرفس صغيرة مفرومة. طريقة الإعداد: سوف نقوم بفرم الطماطم عن طريق وضعها بالخلاط الكهربائي، ونفرمه جيداً حتى يتكون لدينا قوام سائل وخفيف.

نضع الكرفس ونقوم بمزجهما جيداً.

وأخيراً نقوم بوضع عصير الطماطم في كوب زجاجي، وللحصول على فوائد عصير الطماطم ينصح بتناوله يومياً.

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