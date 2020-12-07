فوائد عسل النحل على الريق تناول ملعقة كل صباح وستلاحظ تغير مذهل

فوائد عسل النحل على الريق ،العسل هو من المواد حلوة المذاق التي يقوم النحل بإنتاجها بعد تجميعها من رحيق الأزهار والنباتات، وهو يعد أيضاً من الأغذية الهامة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات التي تحتوي على الفيتامينات، والأحماض الأمينية، والخمائر، ويتم استخدامه بعمل العديد من الوصفات الطبيعية، أو شربه للتعافي من بعض الأمراض، والآن سوف نتعرف على فوائد شرب عسل النحل على الريق.

تعديل ضغط الدم: يوجد بعسل النحل العديد من المركبات التي تعمل كمضادات للأكسدة والتي من شأنها تعمل على تقليل ضغط الدم وجعله بالحد الطبيعي المعتدل.

التقليل من أعراض الإسهال: من أهم المواد التي ينصح الأطباء باستخدامها حال الإصابة بالإسهال هو استخدام البوتاسيوم وشرب الماء، وتلك المادتان متواجدتان بالعسل بطريقة طبيعية ويمكن الاعتماد عليهما حال الشعور بأعراض ذلك المرض.

التقليل من أعراض الحساسية: ومنها أعراض التهاب الأنف التحسسي، وسيلان الأنف، العطس ولكن ينصح بتناول أحد الأدوية التي تحتوي على مادة الهيستامين أثناء تناول العسل.

تعزيز قدرات المناعة.

مكافحة العدوى والفيروسات.

التقليل من أعراض الالتهاب.

إمداد الجسم بالطاقة.

فوائد عسل النحل على الريقالقيم الغذائية المتواجدة بالعسل

ملاحظة: سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة كمية العنصر المتواجدة بما يقارب من 20 غرام من العسل :

السكر 17 غرام

الكالسيوم 1.20 غرام

الماء 3.50 مل

السعرات الحرارية 46 سعرة حرارية

فيتامين ج 0.102 مل غرام

البوتاسيوم 10 مل غرام

الفسفور 0.80 مل غرام

الكربوهيدرات 17 غرام

البروتين 0.05 غرام

الصوديوم 0.83 مل غرام

عسل البرسيم.

عسل دوار الشمس.

عسل البرباريس.

عسل الكينا.

عسل السدر.

عسل المنوكا.

عسل الزقوم.

عسل القطن.

عسل الخٌبيزة.

أنواع العسل

للحصول على فوائد عسل النحل على الريق يفضل تناوله يومياً كل صباح بمجرد الاستيقاظ من النوم.