من الأمور الطبيعية التي تحدث لنا بمراحل عمرية مختلفة هو ظهور الشعر الزائد بمناطق مختلفة من الجسم، ومن بينها فوق الشفايف والوجه، وهي من أكثر الأماكن المكشوفة وعندما يتواجد بغزارة في الوجه يسبب لنا الإحراج، وتبدأ مهمتنا في البحث عن طرق فعالة للتخلص من هذه المشكلة، على الرغم من وجود مكون خارق في منزلنا يستخدم في صنع المعجنات والكيك وهو الدقيق أو الطحين، فتعالي معنا لتتعرفي على كيفية استخدام الدقيق للتخلص من الشعر الزائد بالوجه.كيفية استخدام الدقيق لإزالة الشعر
تعرفي معنا على طريقة إزالة الشعر بدون ألم ولا التهابات في البشرة وعدم نموه مجدداً:الدقيق والليمون
نقوم بمزج كمية من الدقيق مع عصير الليمون والقليل من الماء حتى نحصل على قوام يشبه العجين، ويفرد على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة ومن ثم نقوم بفرك الوجه باتجاه معاكس لنمو الشعر، وللتخلص من الشعر الغير مرغوب به، وبعد ذلك تشطف بالماء الفاتر، وسوف تلاحظين الفرق بنفسك على الفور.قناع الدقيق والعسل
يتم من خلال مزج ملعقتين من الدقيق بمقابل ملعقة من العسل وتخلط المكونات معاً بشكل جيد، ومن ثم نقوم بإضافة القليل من الحليب السائل وتخلط بشكل جيد، ومن ثم يطبق المزيج على البشرة والتدليك لعدة دقائق، وهذا يسبب ضعف جذور الشعر وسوف نلاحظ اختفاء الشعر مع مرور الوقت حتى لا ينمو من جديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلقة واحدة ضعيها علي وجهك لازالة شعر الوجه وفوق الشفايف ومنع نموه نهائيا بشرة بيضاء ناعمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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