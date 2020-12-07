مربى الرمان الشهية والمغذية حضريها بنفسك بطريقة سهلة وسريعة

تعد مربى الرمان من أشهى أنواع المربات على الإطلاق وعلى الرغم من أنها غير مشهورة إلا أنها لذيذة للغاية ومغذية في نفس الوقت فهي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الضرورية للجسم، يمكنك بكل سهولة تحضير تلك المربةى بنفسك في مطبخك وتقديمها على الفطور أو العشاء كما يمكنك عمل منها أشهى الساندوتشات واستخدامها في حشو المعجنات والمخبوزات أيضاً، تابعينا لتعرفي الوصفة. مربى الرمان طريقة تحضير المربى: مربى الرمان طريقة تحضير المربى: تحتاجين إلى: كوبان من الرمان الطازج الجاهز.

كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض

ملعقة كبيرة من ماء الورد. خطوات تحضير المربى: قومي بتفريط حبات الرمان للتخلص من القشور ثم ضعيها في الماء في وعاء مناسب الحجم. ضعي الوعاء على نار متوسطة ثم أضيفي السكر إلى الرمان. قلبي المكونات معاً حتى يذوب السكر. أضيفي عصير الليمون وقلبي جيداً ثم غطي الوعاء واتركيه على النار لمدة عشر دقائق. بعد أن يصبح القوام أكثر كثافة ارفعي الخليط من على النار ثم أضيفي ماء الورد. قلبي مربى الرمان جيداً ثم اتركيها حتى تبرد تماماً. أحضري برطمانات زجاجية نظيقة ومعقمة وتأكدي من أن تكون البرطمانات جافة تماماً حتى لا يحدث تعفن للمربى. ضعي المربي في البرطمان وأحكمي إغلاقه ثم ضعيها في الثلاجة واستخدميها كما يحلو لك. فوائد مربى الرمان: تحتوي المربى على نسبة عالية من فييتامين سي ومضادات الأكسدة والتي تحمي البشرة من التلف والتصبغات وظهور التجاعيد.

تحتوي على مواد تعمل على محاربة الالتهابات في الجسم.

يمد الشعر بما يحتاجه من عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن مما يقويه ويعطيه الحيوية واللمعان المطلوب.

يحتوي الرمان على فيتامين بي وهو الأهم لصحة الجهاز العصبي ونشاط الخلايا العصبية وحمايتها من التلف.

نظراً لحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي فإنها تعمل على تعزيز جهاز المناعة في الجسم وزيادة عدد الخلايا المناعية لحماية الجسم من خطر الإصابة بأي عدوى.

يعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم وبذلك فالرمان مفيد للقلب والأوعية الدموية. فوائد مربى الرمان:

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