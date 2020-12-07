ضعيها في الشامبو منتج واحد فقط ونتيجة مبهرة في تطويل وتكثيف الشعر بسرعة البرق

تطويل وتكثيف الشعر الملح لا غنى عنه في كل منزل لأنه يعتبر عنصر رئيسي في عملية طهي الطعام وإعطاء الأطعمة المذاق المناسب، ولكن الجديد الذي لا يعرفه الكثيرون عن الملح أنه مفيد جداً للشعر وله فوائد مذهلة لعلاج كثير من المشاكل التي تخص الشعر، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القليلة القادمة، بالإضافة إلى أنه غير مكلف نهائيا وفي متناول الجميع ومكون طبيعي ليس له آثار جانبية على الشعر.

بالملح ولتعزيز نموه

الكثير منا يبحثون عن طرق طبيعية لتعزيز نمو الشعر لذا نقدم لكم طريقة جبارة للعمل على تعزيز نمو الشعر والقضاء على تساقط الشعر وهى الملح، فالملح يعتبر عنصر فعال في زيادة نمو الشعر ومنحه اللمعان دائماً لأنه يعمل على تفتيح المسام المسدودة في فروة الرأس، وبالتالي نمو الشعر بشكل أسرع وكل ما نفعله: وضع قليل من الزيت مع قليل من الملح وتدليك الشعر به مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً.

الملح في تكثيف نمو الشعر

إن كثرة استخدام المواد الكيميائية لفرد الشعر وأيضاً مجفف الشعر تتسبب في سقوط الشعر وجعله جاف نهائياً، لذا يكمن الحل في استخدام الملح وخلطه مع الشامبو الذي تستخدميه وغسل الشعر به وسوف تحصلين على تطويل و تكثيف الشعر و جعله أكثر سماكة في وقت قليل جداً، أو من الممكن تدليك الشعر بإستخدام الملح فقط ونتركه لفترة قليلة ونغسله بإستخدام الماء البارد، وسوف تحصلين على شعر أكثر لمعانا.

الملح في التخلص من قشرة الرأس

تعتبر مشكلة قشرة الرأس من أكثر المشاكل التي تعاني منها السيدات وأيضاً الرجال، غير أنها تتسبب في حدوث ضيق وحرج وأيضاً بعض الأمراض التي تضر بالشعر، لذا يجب علينا استخدام الملح مع الشامبو لأنه يعمل على امتصاص الزيوت المتراكمة في فروة الرأس والعناية بالشعر الجاف، وبالتالي القضاء على قشرة الشعر بكل سهولة.

الملح للقضاء على مشكلة الشعر الدهني

مشكلة الشعر الدهني من أكثر المشاكل التي تتسبب في حدوث إحراج وضيق شديد لدى معظم الفتيات، فمن الممكن التخلص منها بإستخدام الملح عن طريق: تدليك فروة الشعر به، لأنه يساعد على تنظيم إفراز الغدد الدهنية التي تتسبب في حدوث الشعر الدهني.