بيتزا الجلاش بحشو اللحم والخضار اللذيذ وصفة ولا أروع تليق بك

تعد بيتزا الجلاش من ألذ الأطباق على الإطلاق بدلاً من حشو الجلاش بالطريقة التقليدية مكنك حشوه بحشوات مختلفة تعطي نكهة لذيذة وتضيف لمسة ابتكار وتجديد على سفرتك، يمنك تحضير تلك الوصفة بسهولة وتقديمها لضيوفك في عشاء فخم أو لأسرتك وإبهارهم بطعمها الرائع ونكهتها المميزة فتابعينا لتعرفي كيف تحضرين الوصفة بالتفصيل. بيتزا الجلاش المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: ملعقة صغيرة من السبع بهارات أو توابل اللحم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير بيتزا الجلاش: حضري احشو عن طريق فرم البصل ثم تشويحه على النار في طاسة مع القليل من الزيت. أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يتحول لون اللحمة إلى اللون البني. أضيفي التوابل المتاحة والملح والفلفل وقلبي جيداُ. أضيفي القليل من الماء إلى اللحم واتكيه على نار متوسطة حتى ينضج. قطعي الفلفل الألوان إلى شرائح وكذلك الزيتون. قومي بفرد قطع الجلاش وقسميها إلى نصفين. ضعي النصف الأول في قاع الصينية. احرصي على أن تكون الصينية مدهونة بالسمنة مع وضع طبقة من السمنة بين كل راق من الجلاش. ضعي الحشو من شرئح الفلفل واللحم المفروم والجبن وشرائح المشروم والزيتون ويمكنك إضافة أى حشو تفضلين. اسلقي بيضتان ووزعيهما شرائح على الصينية ثم رشي عليها القليل من الفلفل الأسود. أضيفي البن الموتزاريلا فوق الحشو ويمكنك إضافة الجبن الشيدر أيضاً والجبنة الرومي المبشورة. ضعي النصف الآخر من أوراق الخلاش على الحشو مع دهن الرقائق بالسمن. قومي بخفق ابيضة الثالثة مع اللبن ورشة من الفلفل الاسود وادهني بيتزا الجلاش بالخليط. قطعي الجلاش بالسكين إلى مربعات ثم أدخلي الصينية فرن ساخن حتى يحمر وينضج من الداخل والخارج. أخرجي الصينية وقدمي الرقاق ساخن على الغداء. بيتزا الجلاش المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:طريقة تحضير بيتزا الجلاش:

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