نصائح يومية للعناية بالشعر الكيرلي

نصائح للعناية بالشعر الكيرلي، يحتاج الشعر الكيرلي لمقدار أكبر من العناية والاهتمام عن باقي أنواع الشعر، فإن الشعر الأملس سهل في العناية به، ولكن الشعر الكيرلي وتجاعيده تحتاج لمجهود أكبر في العناية والرعاية حتى يظل رائعًا كما هو والحفاظ على تجاعيده من التشابك، ونقدم لكل الفتيات ذوات الشعر الكيرلي المجعد مجموعة من النصائح اليومية للعناية به.

العناية العامة بالشعر الكيرلي

الالتزام بتلك العادات العامة للعناية بالشعر الكيرلي يساعد في جعله أكثر تألقًا وأقل تشابكًا:

تجفيف الشعر بمنشفة قطنية

نظرًا لأن الشعر الكيرلي معرض للتقصف بشكل أكثر فعند تجفيفه يفضل استخدام منشفة قطنية وليست من الألياف لتجفيفه.

تمشيط الشعر

عند تمشيط الشعر يفضل البدء في تمشيطه من أسفل وصولًا لأعلى، للحفاظ على البصيلات من التقصف والتجعد.

مشط خشبي واسع

يجب استخدام مشط من الخشب وواسع الأسنان عند تمشيط الشعر الكيرلي، لأنه يقلل من تقصفه وتساقطه.

قبل الشامبو

مرة كل أسبوع قبل الذهاب لأخذ الحمام، يفضل تطبيق حمام زيت ساخن مناسب للشعر وغسله قبل وضع الشامبو حتى يكون صحيًا أكثر.

منتجات الشعر الكيرلي

للشعر الكيرلي بعض المنتجات الخاصة به، يجب استخدامها بعناية بدلًا من استخدام منتجات الشعر العادية.

تنظيم مواعيد غسل الشعر

نصائح للتألق بالشعر الكيرلي

تحديد يومين فقط في الأسبوع لغسيل الشعر، لحمايته من الجفاف الناتج من كثرة استخدام الشامبو لإزالة الدهون والزيوت من فروة الشعر.

السماح للشعر بالتنفس

بعد أخذ الحمام وتبليل الشعر يتم تطبيق كمية من البلسم الملائم لنوع الشعر مع مقدار بسيط من الكريم المرطب، ويفرد المزيج على خصلات الشعر وليس الفروة، ويترك الشعر هكذا بدون ربطه للهواء حتى يجف وحده.

التمشيط أثناء الاستحمام

عند الاستحمام استخدمي المشط ذو الأسنان الواسعة في تنشيط الشعر أثناء الاستحمام ولكن بكل رفق، لكي نمنع الشعر من الهيشان والتقصف عن تمشيطه وهو جاف.

ترطيب الشعر الكيرلي

شراء منتجات ترطيب الشعر الكيرلي مثل البلسم والزيوت الطبيعية والشامبو، وتطبيقها بشكل دائم ومستمر على الشعر والعناية بالخصلات أكثر من فروة الشعر.