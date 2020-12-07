زيادة معدل نمو الشعر بالزيوت الطبيعية، تدخل الزيوت الطبيعية في تكوين العديد من مستحضرات العناية بالشعر والبشرة، فلا عجب من ذلك إذ أن تلك الزيوت لها مقدار كبير من الفيتامينات والمغذيات الطبيعية التي يحتاج إليها الشعر بشكل دائم، فإن الشعر في حاجة دائمة للتغذية والترطيب والنمو، ولعل من أشهر مشاكل الشعر هو بطئ نموه، والزيوت الطبيعية هي العلاج الأمثل لتطويل الشعر وتكثيفه بطريقة طبيعية سريعة.

زيت السمسم لتطويل الشعر

يعمل زيت السمسم على زيادة معدل نمو الشعر في فترة قصيرة، لأنه يحتوي على فيتامين B6 وفيتامين H وعنصر الفسفور والزنك والبوتاسيوم وحمض أوميجا 3 وأوميجا 4، وتجتمع كل تلك العناصر حتى تساعد الشعر على النمو وتقلل من تساقطه وتلفه.

زيت الزيتون لزيادة نمو الشعر

زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة الطبيعية التي تحمي فروة الشعر من العدوى والفطريات والبكتيريا، كما أنها غني ببعض الفيتامينات التي تساعد في تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس حتى تحفز نمو الشعر وتسمح بوصول الدم للفروة، مثل فيتامين A وفيتامين E وفيتامين B، ويجعل الشعر رطب طوال الوقت بشكل طبيعي.

زيت الجوجوبا لزيادة كثافة الشعر

واحد من أفضل زيوت الشعر هو زيت الجوجوبا فإن له تأثير فعال وواضح على الشعر في مدة زمنية بسيطة، حيث يتميز بأنه خفيف على الشعر حيث يمتصه بسهولة، فهو يحتوي على مادة السيبم الدهنية التي تفرزها فروة الشعر نفسها لجعل الشعر رطبًا، وهو بذلك يساعد في تحسين صحة الشعر ويجعل الشعر أكثر كثافةً وطولًا مع إطلالة لامعة ومتألقة.

زيت الخروع لتحفيز نمو الشعر

يعتبر زيت الخروع من أشهر زيوت معالجة الشعر وزيادة نموه وتكثيفه، كما أنه يحتوي على مجموعة من الأحماض الأمينية التي تقوم بعملها في تحفيز دورة الدم لتعمل بفروة الرأس بشكل أفضل حتى تتغذى بصيلات الشعر وتصبح قادرة على النمو بمعدل أسرع، بالإضافة لفيتامين H القادر على علاج تقصف الشعر وعلاجه من التلف، ويقلل من فرص تساقط وتشابك الشعر ويجعل أكثر نعومةً.