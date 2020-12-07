تتساءل كل ربة منزل عن طريقة عمل الكريب الأصلية، فالمطبخ الفرنسي يعد من أشهر وأفضل المطابخ العالمية فهو يتميز بتقديمه للعديد من الأطباق الشهية التي يُقبل عليها الكثير من الأشخاص، حيث يُعتبر الكريب من أشهر أطباقه نظراً لمذاقه الطيب فيمكن تحضيره بالعديد من الطرق فمنه الحاذق ومنه الحلو، فإذا كنت تبحث عن طريقة تحضيره فعليك بقراءة هذا المقال.. طريقة عمل الكريب الحادق طريقة عمل الكريب الحادق المكونات: بيضتان.

كوبان ونصف من الدقيق المنخول.

كوب من الحليب السائل.

كمية مناسبة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

كمية مناسبة من الماء. طريقة التحضير: نضع في وعاء كلاً من الماء، والحليب، والبيض، والدقيق ويتم خلطهم بطريقة جيدة.

نضيف إلى المزيج السابق الفلفل الأسود، والكمون، والملح، والزيت في الخلاط الكهربائي ويتم خلطهم جيداً.

نضع مقلاة على نار متوسطة درجة الحرارة ويضاف إليها الزيت ويترك حتى يُسخن جيداً.

نضع كمية مناسبة من الخليط السابق ويترك حتى يتحمر جيداً.

نكرر العملية حتى ننتهي من المزيج السابق.

نقوم بحشو الكريب بالدجاج أو الجبن على حسب الرغبة. طريقة الكريب بالمربي طريقة الكريب بالمربي المكونات: كوب ونصف من الحليب السائل.

كمية مناسبة من الدقيق المنخول.

أربع ملاعق كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من الكاكاو.

ربع كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوبان من المربى.

بيضتان.

القليل من الزيت. طريقة التحضير: نضع البيض في الخلاط الكهربائي ويضاف إليه الدقيق المنخول، والزبدة، والسكر، والكاكاو، والملح، والحليب السائل ويتم خلطهم حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

يتم وضع المزيج السابق في وعاء ويغطى جيداً لمدة ساعتين في الثلاجة.

نضع مقلاة على النار ويضاف إليها الزبدة وتترك حتى تسخن.

نسكب كمية مناسبة من الخليط السابق ويترك حتى يتحمر جيداً.

نرفع الكريب عن النار ويتم حشوه بالمربى ويُقدم بألف هنا، كانت هذه طريقة عمل الكريب الفرنسي الأصلي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكريب الفرنسي الأصلي في البيت خطوة بخطوة في دقائق وبالخلاط لطعم أحسن من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.