ما دوت الخليج الاطعمة المناسبة لاصحاب فصيلة الدم a، وبات معلوماً للجميع أن كل شخص منا يتمتع بتركيبة كيميائية خاصة به سواء من حيث الجينات وفصيلة الدم ولون البشرة والشعر والعينين وغيرها.

وهناك 4 انواع فصائل الدم أساسية لكل شخص دوت الخليج:

فصيلة الدم A.

فصيلة الدم B.

فصيلة الدم AB.

فصيلة الدم O.

من الضروري لكل امرء معرفة فصيلة الدم الخاصة به في عمر مبكر، وذلك لمعرفة الجهات التي يمكن التبرع لها بالدم أو الجهات التي يمكن أخذ الدم منها خصوصاً في العمليات الجراحية واثناء وقوع الحوادث.

ويبد أن كل فصيلة من هذه الفصائل تتطلب نظاماً غذائياً معيناً، لمنع الاصابة بالامراض خاصة المرتبطة منها بالدم. كما ان تناول الاطعمة المناسبة يساعد في الحفاظ على وزن صحي والتحكم بمستويات الطاقة والارهاق والحالة النفسية.

في موضوعنا اليوم، نتعرف على الاطعمة المناسبة لاصحاب فصيلة الدم a، وننصح أصحاب هذه الفصيلة بمتابعة القراءة.

ما دوت الخليج الاطعمة المناسبة لاصحاب فصيلة الدم a

يقول الاطباء ان اصحاب فصيلة الدم a هم أكثر عرضة للاصابة بامراض السكري والسرطان وامراض القلب والاوعية الدموية.

وعليه يجب أن يلتزموا بتناول اطعمة تعزز جهاز المناعة وغنية بمضادات الاكسدة التي تحارب العدوى والاورام السرطانية.

ويلاحظ ان اصحاب فصيلة الدم a لا يزيد وزنهم على الرغم من تناولهم للخبز واللحوم، لكنهم في المقابل يحتاجون للتقليل من البروتين والاطعمة النباتية ومنتجات الالبان التي تعد ثقيلة على المعدة.

ومن الاطعمة المناسبة لاصحاب فصيلة الدم a+: