جمانة الصباغ الاثنين,07 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 20:02
ما دوت الخليج الاطعمة المناسبة لاصحاب فصيلة الدم a، وبات معلوماً للجميع أن كل شخص منا يتمتع بتركيبة كيميائية خاصة به سواء من حيث الجينات وفصيلة الدم ولون البشرة والشعر والعينين وغيرها.
وهناك 4 انواع فصائل الدم أساسية لكل شخص دوت الخليج:
- فصيلة الدم A.
- فصيلة الدم B.
- فصيلة الدم AB.
- فصيلة الدم O.
من الضروري لكل امرء معرفة فصيلة الدم الخاصة به في عمر مبكر، وذلك لمعرفة الجهات التي يمكن التبرع لها بالدم أو الجهات التي يمكن أخذ الدم منها خصوصاً في العمليات الجراحية واثناء وقوع الحوادث.
ويبد أن كل فصيلة من هذه الفصائل تتطلب نظاماً غذائياً معيناً، لمنع الاصابة بالامراض خاصة المرتبطة منها بالدم. كما ان تناول الاطعمة المناسبة يساعد في الحفاظ على وزن صحي والتحكم بمستويات الطاقة والارهاق والحالة النفسية.
في موضوعنا اليوم، نتعرف على الاطعمة المناسبة لاصحاب فصيلة الدم a، وننصح أصحاب هذه الفصيلة بمتابعة القراءة.
ما دوت الخليج الاطعمة المناسبة لاصحاب فصيلة الدم a
يقول الاطباء ان اصحاب فصيلة الدم a هم أكثر عرضة للاصابة بامراض السكري والسرطان وامراض القلب والاوعية الدموية.
وعليه يجب أن يلتزموا بتناول اطعمة تعزز جهاز المناعة وغنية بمضادات الاكسدة التي تحارب العدوى والاورام السرطانية.
ويلاحظ ان اصحاب فصيلة الدم a لا يزيد وزنهم على الرغم من تناولهم للخبز واللحوم، لكنهم في المقابل يحتاجون للتقليل من البروتين والاطعمة النباتية ومنتجات الالبان التي تعد ثقيلة على المعدة.
ومن الاطعمة المناسبة لاصحاب فصيلة الدم a+:
- الخضروات: ضروري تناولها طازجة على أن تكون عضوية، ومنها براعم التوفو والخرشوف والفجل والهندباء واللفت والبقدونس والثوم والسبانخ والقرنبيط والبصل وغيرها. وتمتاز هذه الخضروات بمحتواها العالي من مضادات الاكسدة والانزيمات والمعادن الضرورية لتحقيق التوازن الصحي في الجسم فضلاً عن تعزيز المناعة.
- الدواجن واللحوم: منها الدجاج والديك الرومي ومنتجات الدواجن الأخرى القابلة للهضم بسهولة، والتي يمكن إدراجها في النظام الغذائي لاصحاب فصيلة الدم a+.
- الفواكه: في الاغلب الفواكه القلوية مثل التوت والخوخ والتين والموز والعنب والتفاح، والاناناس والكرز والمشمش والجريب فروت والليمون التي تساعد على الهضم.
- منتجات الالبان: بمعظمها ليست مفيدة لاصحاب فصيلة الدم a+ بسبب صعوبة هضمها. لكن هناك بعض منتجات الالبان المفيدة مثل الزبادي وجبن الفيتا والموزاريلا والريكوتا .
- المأكولات البحرية: من اهم المأكولات لصحة الجسم، لكنها ليست جميعها مناسبة لاصحاب فصيلة الدم a+ ممن يعانون من مشاكل المعدة الحساسة. لذا ينبغي على اصحاب هذه الفصيلة التركيز على اسماك الهامور والماكريل وسمك السلمون والقواقع والسمك الابيض.
- البهارات والتوابل: تساعد على تعزيز الجهاز المناعي لاصحاب فصيلة الدم a+، ومن البهارات والتوابل المفيدة لهم العسل الاسود والزنجبيل والثوم وصلصة الصويا والتماري والميسو.
- المشروبات: بعض المشروبات التي اشادت الدراسات بفاعليتها لاصحاب فصيلة الدم a+ دوت الخليج الشاي الاخضر والقهوة والزنجبيل وشراب الالوفيرا، وهي مشروبات تساعد على زيادة الافرازات الحمضية في المعدة وبالتالي تحسين عملية الهضم.
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