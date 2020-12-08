يعتبر حمص الشام من أنواع البقوليات المفيدة للجسم، حيث تحرص كل الأمهات على طريقة عمل الحمص وخاصة في فصل الشتاء، لأنه يعمل على تدفئة الجسم ويقوي جهاز المناعة لدى الأطفال، ويعطي الشعور بالشبع، ويمد الجسم بالأنسجة اللازمة، وهو غني بالحديد والبروتين، فهو مشروب لذيذ الطعم ورائحته جميلة، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الحمص اللذيذ في المنزل بأسهل الطرق وأقل التكاليف. مكونات حمص الشام مكونات حمص الشام يحتوي مشروب الحمص على مكونات بسيطة تجعل طعمه لذيذ وهى كما يلي:- نصف كيلو من الحمص المنقوع ليله كاملة. عدد 1 بصلة كبيرة. 2 قرن من الثوم المفروم. ملعقة من الشطة حسب الرغبة. عدد 1 حبة من الطماطم. ليمون حسب المذاق. ملعقة من الكمون الصحيح. ملعقة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير حمص الشام بالخطوات التالية:- نقوم بوضع إناء كبير على النار به ماء، ثم نقوم بوضع الحمص المنقوع، ثم نضيف البصل والطماطم والثوم، ونتركهم يغلوا على نار هادئة.

بعد ذلك نضيف الملح والكمون ونركه يغلي.

نقوم بإضافة الماء إذا لاحظنا الماء ينقص.

نقوم بتقليب الحمص من وقت إلى أخر حتى ينضج.

بعد أن يتم تسوية الحمص قومي بوضعه في الكبايات مع الليمون والشطة وبالهناء. فوائد حمص الشام للجسم يحتوي هذا المشروب على بعض الفوائد الغذائية وهى كما يلي:- يساعد على حرق الدهون بالجسم. يعالج الامساك ويسهل عملية الإخراج. يعمل على خفض مستوي السكر بالدم. يعمل على طرد السموم من الجسم. يقلل من أمراض القلب ويقلل خطر الإصابة بالسمنة. يعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم. يعمل على وقاية الجسم من السرطان. يساعد في علاج فقر الدم. يعمل على تدفئة الجسم ويمده بالطاقة اللازمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل حمص الشام الشهي اللذيذ بالمنزل وفوائده لجسم الإنسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.