أفضل الأطعمة والمشروبات للوقاية من أمراض الشتاء والإنفلونزا ونزلات البرد المستمرة

أفضل الأطعمة والمشروبات للوقاية من أمراض الشتاء، حيث مع قدوم فصل الشتاء تكثر معه الأمراض المصاحبة للبرد, حيث تعتبر أمراض التهابات الحلق وأعراض الزكام من اكثر الأمراض شيوعاً في فصل الشتاء, لذلك يقدم خبراء الصحة عدة نصائح للأسر لتجنب الإصابة بهذه الأمراض في فصل الشتاء, كما ينصحون بتناول بعض الأطعمة التي يرونها مفيدة لمقاومة التهابات الحلق والزكام والتخلص من أعراض البرد المصاحبة لها, ونوضح لكم في مقالنا هذا بعض من نصائح الأطباء للتخفيف من الألم التهابات الحلق والزكام وتوضيح أفضل الأطعمة والمشروبات للتخلص من أمراض البرد في الشتاء.

الأطعمة التي تساعد على تخفيف أمراض التهابات الحلق والزكام ونزلات البرد

يوجد العديد من المشروبات أو الأطعمة التي تساعد علي الوقاية من أمراض الشتاء والتخلص من مشاكل الإنفلونزا المستمرة، ومنها:

الخضروات المطبوخة

حيث تعد من الأطعمة الهامة التي تخفف من الآم الحلق لما تحتويه من معادن وفيتامينات توثر علي المناعة العامة لجسم الإنسان بالإيجابية.

شوربة الدجاج

تعتبر الشوربة بمختلف أنواعها من المشروبات التي تساعد في الشفاء من أمراض الحلق, وذلك لما تقوم بتعويضه من النقص المصاحب لسوائل الحلق.

الكركم

يحتوي الكركم علي أجسام مضادة للأكسدة والالتهابات, وينصح به جميع الأطباء بخلطه مع العصائر أو الشاي أو أي مشروبات يرغب بها كل فرد.

اللبن الرايب

يحتوي اللبن الرايب علي فيتامينات هامة تساعد وتقوي الجهاز المناعي داخل الجسم وخاصة في فصل الشتاء.

البيض المضروب

صرح أحد الأطباء أن البيض المضروب يحتوي علي عناصر هامة مضادة للالتهابات مثل الأوميجا, والبروتين والذي يحمي بدوره الجهاز التنفسي لجسم الإنسان.

الأسماك

تحتوي الأسماك علي الأوميجا ثري والفيتامينات والبروتين التي تساعد بدورها من تقليل خطر التعرض الي الالتهابات والإنفلونزا خلال فصل الشتاء .

المكسرات

ينصح بها الأطباء لما تحتويه من معدن السيلينيوم والزنك والتي بدورها تقوم بصد البكتريا والفيروسات.

الحمضيات

تحتوي الحمضيات علي فيتامين سي والذي يساعد علي خلق أجسام مضادة لبعض من الأمراض مثل الإنفلونزا.